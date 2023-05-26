Rusia lanza otro ataque contra Ucrania. Bombardea una clínica en Dnipro: VIDEO

Al menos dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque de tropas de Rusia con misiles que bombardearon y alcanzaron una clínica de la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, informó este viernes el presidente Volodímir Zelenski, que dijo que podría haber más víctimas bajo los escombros.

Muertos y heridos por bombardeo de Rusia

Las autoridades habían informado previamente de la muerte en el ataque de un varón de 69 años. Según Lysak, más de una veintena de personas han resultado heridas, entre ellas dos niños de 3 y 6 años. Tres de los hospitalizados adultos están en estado grave.

"Debemos derrotar a estos inhumanos de forma irrevocable y lo antes posible. Porque es nuestro momento y es nuestra gente. Y nuestra gente es lo más preciado que tiene Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram. El mandatario agregó que los equipos de emergencia trabajan en el lugar del ataque ante la posibilidad de que haya más víctimas.

"Terroristas rusos han confirmado nuevamente su estatus como combatientes contra todo lo humano y honesto", continúa el mensaje difundido a través de su cuenta de la red social.

Zelenski ha explicado que los equipos de rescate se encuentran ya en la zona y están retirando escombros para llegar a las víctimas. "Todos los servicios necesarios están implicados", ha expresado antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.

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Volodymyr Zelensky mostró las consecuencias del ataque al Dniéper:



“Los terroristas rusos confirman una vez más su condición de luchadores contra todo lo humano y honesto.



Ataque con cohetes a un policlínico en el #Dnieper. Hasta el momento, una… pic.twitter.com/quWlpQoQPa — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) May 26, 2023

Un hombre de 69 años "pasaba justo cuando el cohete impactó en la ciudad" y el cuerpo de otro hombre "fue sacado de entre los escombros", dijo Serhii Lysak, jefe de la administración militar regional.

Suenan las alarmas en Ucrania

Las alarmas volvieron a sonar por ataques de tropa de Rusia. Los bombardeos rusos de anoche con 17 misiles y 31 drones kamikaze "Shahed" provocó daños en las infraestructuras de varias empresas e hirió al empleado de una estación de servicio que también fue destruida parcialmente en la región suroriental de Dniepropetrovsk.

"Ha sido una noche muy difícil y ruidosa, el enemigo atacó masivamente la región con misiles y drones que alcanzaron Dnipró", dijo el jefe de la Administración Militar de la zona, Serhii Lysak, que informó de daños en "dos casas particulares", "dos empresas privadas", un vehículo y la citada gasolinera.

En los alrededores de la capital del país, Kiev, las defensas antiaéreas derribaron todos los artefactos lanzados por los rusos contra esa zona. Los cascotes de los drones, sin embargo, dañaron siete casas particulares, según informó la Administración Militar de la zona.

La otra provincia afectada fue Járkov, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia, donde una institución educativa y varias infraestructuras privadas del sector agrícola fueron parcialmente destruidas por el ataque, que también afectó a residencias de particulares.

Rusia lanzó 17 misiles y 31 drones

De los 17 misiles y 31 drones kamikaze lanzados ayer por Rusia contra Ucrania las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar 10 cohetes y 23 aparatos no tripulados, según el parte ofrecido hoy por la Fuerza Aérea desde Kiev.