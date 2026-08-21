Sonia Bellina, modelo e influencer, es hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Francia

Sonia Bellina, influencer francesa de 29 años , fue hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Saint-Gilles , al sur de Francia; la Fiscalía de Nîmes confirmó su identidad tras varios análisis de ADN.

El cadáver fue encontrado entre los cultivos por un trabajador agrícola, aproximadamente a 20 kilómetros de Nîmes ; las primeras investigaciones permitieron establecer que se trataba de una mujer joven, pero fue necesario realizar distintos análisis, incluida una prueba de ADN, para confirmar que la víctima era Bellina.

Sonia Bellina salió de casa y nunca regresó

La desaparición comenzó durante la madrugada del 11 al 12 de agosto , cuando Sonia salió de la vivienda de su madre alrededor de la 01:00 horas para encontrarse con una persona con la que mantenía una relación; según la información reportada por la policía, aseguró que regresaría, pero nunca volvió.

Ante la falta de noticias, su familia comenzó a buscarla y los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos mediante cámaras de vigilancia y otras evidencias.

Una de sus familiares señaló que Sonia habría conocido recientemente a una persona con quien mantenía una relación y con quien supuestamente quería terminar; esta versión, sin embargo, corresponde a una reconstrucción familiar y no ha sido establecida por la Fiscalía como el motivo del crimen.

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Dos sospechosos son detenidos por la muerte de influencer Sonia Bellina en Francia

La investigación dio un giro el 19 de agosto, cuando dos hombres fueron detenidos debido a que las autoridades encontraron elementos que apuntarían a una posible participación directa o indirecta en el caso.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Sonia Bellina y establecer la responsabilidad de los detenidos.

La joven tenía presencia en redes sociales y reunía cientos de miles de seguidores, especialmente en TikTok; la identidad de la víctima fue confirmada varios días después del hallazgo del cuerpo, una vez concluidos los análisis forenses.