VIDEO|"Esos chavalos me dan miedo": Así reaccinó el influencer César Gastélum previo a su asesinato en Culiacán

César Gastélum, creador de contenido e influencer , fue asesinado a quemarropa durante un ataque armado en Culiacán, Sinaloa . El crimen, ocurrido la noche del martes 4 de agosto, provocó conmoción y alerta en redes sociales, pues Gastélum realizaba una transmisión en vivo cuando fue acribillado por dos sicarios.

Luego de difundirse el metraje que muestra el momento en que César Gastélum es atacado a tiros mientras transmitía para sus seguidores, salió a la luz un nuevo video grabado momentos antes del asesinato; en las imágenes, el influencer reacciona al paso de dos hombres en motocicleta que aparentemente realizaban un rondín por la zona y que, de manera preliminar, son señalados como los presuntos sicarios que posteriormente habrían participado en la agresión.

Nuevo video muestra la reacción de César Gastélum ante motociclistas antes del asesinato

La misma transmisión permite reconstruir parte de los minutos previos al ataque en Culiacán. Mientras César Gastélum y sus acompañantes grababan en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una motocicleta con dos personas recorrió la zona y llamó la atención del influencer, quien siguió con la mirada su paso y se mantuvo alerta ante su presencia.

“Esos chavalos me dan miedo”, expresó Gastélum segundos después de observarlos; de manera preliminar, se presume que la motocicleta que aparece en las imágenes podría ser la misma utilizada posteriormente durante el ataque armado; sin embargo, con la información disponible no se ha confirmado que quienes aparecen en ese momento sean los responsables del asesinato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPORTAN ASESINATO DEL INFLUENCER CÉSAR GASTÉLUM DURANTE ATAQUE ARMADO EN TRANSMISIÓN

De un reto para redes al ataque armado: así ocurrió el asesinato de César Gastélum en Culiacán

Lo que comenzó como contenido para sus seguidores terminó en un ataque armado. César Gastélum recorría Culiacán acompañado de otras dos personas como parte de un reto en el que los tres se caracterizaron como repartidores de comida; la dinámica era transmitida en vivo y permitía a su audiencia seguir el recorrido.

Alrededor de las 20:15 horas, el grupo se encontraba en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, cerca de un establecimiento de comida rápida ubicado en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, próximo al cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.

Fue en ese punto donde ocurrió el asesinato del influencer; en las imágenes muestran la llegada de dos hombres a bordo de una motocicleta; uno de ellos se aproximó hasta donde estaba el influencer y abrió fuego en su contra.