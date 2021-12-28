Detienen a sospechosos del ataque al aeropuerto de Cúcuta, Colombia

Autoridades de Colombia detuvieron a cinco sospechosos relacionados con el ataque con bombas al aeropuerto de Cúcuta el pasado 14 de diciembre, que dejó un saldo de tres muertos, entre ellos dos policías.

La policía colombiana detuvo a tres hombres y dos mujeres durante unas redadas en Medellín y zonas aledañas a partir de los retratos hablados realizados de las personas involucradas. Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos colombianos a quien proporcionara información de los responsables del atentado.

"Los capturados, quienes fueron trasladados en la madrugada a Cúcuta para las respectivas audiencias de control de garantías, son requeridos por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, así como fabricación o porte ilegal de armas, municiones y explosivos", comunicó la policía de Colombia.

Atentado en aeropuerto de Cúcuta: capturan a cinco presuntos responsables.



Las detenciones se llevaron a cabo en Medellín. Deberán responder por los delitos de terrorismo y homicidio https://t.co/zPnx96zaCl pic.twitter.com/xHehEyQjgV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 28, 2021

El ministro de Defensa de Colombia consideró que el atentado que dejó tres personas muertas está ligado a las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cúcuta comparte frontera con Venezuela, por lo que se convirtió en el nuevo epicentro del largo conflicto interno de Colombia, en el que las fuerzas de seguridad combaten bandas criminales dedicadas al narcotráfico y grupos rebeldes, en medio de la creciente producción de coca; y en los últimos seis meses se registraron siete atentados en la ciudad fronteriza de Colombia.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Cúcuta, Colombia?

El pasado 14 de diciembre se registraron dos explosiones cerca del aeropuerto de Cúcuta, Colombia, donde murieron dos policías antibombas y uno de los responsables del atentado.

#ATENCION Este es el momento de la segunda explosión en Cúcuta esta mañana. ⁦⁦@lafm⁩ pic.twitter.com/W2JAwXvU0Y — Santiago Ángel (@santiagoangelp) December 14, 2021

Autoridades de Colombia informaron que la primera explosión fue dentro del aeropuerto Camilo Daza, por lo que el Ejército y la Policía Nacional arribaron al lugar para evacuar a los viajeros y funcionarios que se encontraban en el lugar.

En esa primera explosión murió uno de los responsables del atentado al intentar saltar la malla de seguridad del aeropuerto de Cúcuta, al no lograrlo cayó sobre la bomba y explotó.