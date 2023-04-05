SpaceX espera aprobación para el lanzamiento de su cohete Starship Super Heavy

Una prueba de lanzamiento clave del cohete Starship Super Heavy de SpaceX podría tener lugar la próxima semana, según un aviso de planificación publicado el martes por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés).

El aviso de la FAA dice que la fecha principal prevista para el lanzamiento es el 10 de abril, pero enumera como fechas de reserva el 11 y el 12 de abril. La compañía de cohetes y satélites SpaceX del multimillonario Elon Musk aún debe obtener un permiso de lanzamiento para lo que se espera que sea su primera prueba de vuelo orbital desde Boca Chica, Texas.

Comunicado de la FAA:

“La FAA no ha tomado una determinación de permiso para la operación de SpaceX Starship Super Heavy, y el aviso de planificación del Centro de Comando de la FAA no debe interpretarse como un indicador de que se haya tomado o se vaya a tomar una determinación para emitir un permiso”.

Permiso de lanzamiento para SpaceX

El permiso de lanzamiento de SpaceX para la prueba de la Starship podría ser concedido por la FAA el lunes, según una persona familiarizada con el proceso que pidió no ser nombrada. Advirtieron que el proceso de concesión de licencias, aunque está a punto de concluir, podría llevar más tiempo debido a una revisión de cumplimiento medioambiental.

La misión de prueba supondrá el primer lanzamiento del sistema de cohetes Starship de SpaceX, de 120 metros de altura, compuesto por un cohete Starship montado sobre una primera etapa "Super Heavy" con 33 motores.

Se espera que el sistema de cohetes se lance desde las instalaciones de la empresa en Texas, la Starbase, y despliegue la segunda etapa del Starship en el espacio, donde completará una órbita completa antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre y amerizar a decenas de kilómetros de una costa de Hawái.

Posiblemente este 10 de abril, desde las 13:10 hasta las 17:45 UTC tenemos la primer ventana de lanzamiento de #Starship de #SpaceX. Sin embargo aun no tenemos la licencia de la FAA, pero se puede tener en estos días.

Atentos a nuestra cuenta para obtener actualizaciones. pic.twitter.com/ILTSrQrjRZ — Lanzamientos Espaciales 🚀 (@LanzamientosE) April 4, 2023

El cohete Super Heavy intentará aterrizar en Texas, cerca de su lugar de lanzamiento. SpaceX afirma que Starship será un sistema de transporte totalmente reutilizable para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá.

Importancia del Starship de SpaceX

El proyecto ha atraído la atención de todo el mundo. En buena medida porque es un elemento clave en los planes de Musk, pero Starship es mucho más que un cohete enorme. El proyecto de crear un cohete de clase orbital reutilizable completa y rápidamente que se pueda fabricar en masa permitirá acabar con las restricciones técnicas que han acompañado a la industria aeroespacial durante los últimos 50 años.

