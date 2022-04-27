SpaceX lanza cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional

En menos de dos días después de que una cápsula Dragon de SpaceX tripulada por adinerados aventureros amerizara frente a las costas de Florida, otra misión despegó este miércoles, esta vez para una misión de la NASA con cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Un cohete y una nave espacial SpaceX despegaron la madrugada del miércoles con cuatro astronautas destinados a la EEI, incluida la primera mujer negra en unirse a la tripulación de la estación.

Lanzado desde Cabo Cañaveral

El despegue ocurrió a las 3:52 am ET desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral

Esta misión, llamada Crew-4, marca un regreso a los lanzamientos tripulados que SpaceX realiza en asociación con la NASA después de que la compañía concluyera el lunes la primera misión totalmente privada a la estación espacial para clientes adinerados.

La tripulación viaja a la EEI a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX que, desde que entró en servicio en 2020, ha lanzado siete misiones tripuladas.

Aunque SpaceX diseñó Crew Dragon para que sea reutilizable y ya hay tres cápsulas en servicio, Crew-4 volará a bordo de una nueva nave espacial.

Dado que SpaceX controla el vehículo, tiene la capacidad de vender asientos a quien desee, de ahí la misión totalmente privada que la empresa acaba de concluir y una misión de turismo espacial anterior que despegó en septiembre del año pasado.

Los astronautas de la Tripulación 4, que viajan con dos pequeños peluches, una tortuga y un mono, permanecerán unos seis meses en la estación espacial.

Los integrantes que viajan a la EEI

A bordo están los astronautas de la NASA Kjell Lindgren, Robert Hines y Jessica Watkins, y la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que vuela en nombre de la Agencia Espacial Europea.

Aunque más de una docena de afroamericanos, incluidas cuatro mujeres negras, han viajado al espacio desde que Guion Bluford se convirtió en el primero en hacerlo en 1983, ninguna mujer negra ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar en el espacio durante un período prolongado, mientras que la Estación Espaciallo ha permitido a más de 200 astronautas desde el año 2000.

Watkins tiene una larga historia con la NASA. Comenzó su carrera allí como pasante y anteriormente ocupó cargos en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California, y en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, donde trabajó con el rover Curiosity de Marte. Como geóloga entrenada, ha estudiado la superficie del planeta rojo.

Cristoforetti, que estuvo en una misión anterior a la EEI en 2014-2015, es la única mujer en el cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea.

Hines es una veterana de 22 años de la Fuerza Aérea de EE.UU., y esta será la primera vez que viaje al espacio desde que fue seleccionado para el cuerpo de astronautas de la NASA en 2017.

Lindgren, el comandante de esta misión, está certificado en medicina de emergencia, y antes de ser seleccionado para volar él mismo, solía trabajar como cirujano de vuelo en tierra en el Centro Espacial Johnson de la NASA, apoyando otras misiones de astronautas. Lindgren nació en Taiwán y pasó gran parte de su infancia en Inglaterra antes de mudarse a Estados Unidos y asistir a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Después de llegar el miércoles por la noche, la tripulación será recibida por el grupo de astronautas que ya están a bordo de la Estación Espacial, incluidos tres astronautas de la NASA y un astronauta de la Agencia Espacial Europea que formaron parte de la misión Crew-3 de SpaceX, y tres cosmonautas rusos.

Habrá un período de entrega de cinco días, durante el cual los astronautas de Crew-3 ayudarán a los astronautas de Crew-4 a instalarse, antes de que Crew-3 regrese a casa a bordo de su propia cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Realizarán más de 200 experimentos científicos.

"Los experimentos incluirán estudios sobre el envejecimiento de los sistemas inmunológicos, alternativas concretas de materiales orgánicos y efectos cardiorrespiratorios durante y después de una exposición prolongada a la microgravedad", según la NASA. "Estos son solo algunos de los más de 200 experimentos científicos y demostraciones tecnológicas que se llevarán a cabo durante su misión".