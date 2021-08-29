SpaceX, de Elon Musk, envía aguacates y hormigas al espacio

SpaceX, empresa fundada por el empresario Elon Musk, envió un cohete al espacio con aguacates, hormigas, un brazo robótico, entre otros artículos, para el suministro de los siete astronautas que están en la Estación Espacial Internacional.

Este es el envío número 23 de SpaceX para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en menos de una década y se prevé que lleguen estos artículos este lunes 30 de agosto gracias al cohete Falcon, utilizado para levantar la cápsula Dragon.

La cápsula Dragón lleva más de 2 mil 170 kilogramos de suministros y alimentos frescos para los astronautas. Además, incluye hormigas, camarones en salmuera y plantas que sirven como experimentos para conocer su reacción en un sitio con gravedad cero.

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De acuerdo con el comunicado de SpaceX, el brazo robótico se trata de un experimento de una empresa japonesa que realiza actividades de reparación que normalmente realizan los astronautas desde el espacio.

Falcon 9’s first stage booster has landed on A Shortfall of Gravitas – first landing on this droneship! pic.twitter.com/vaiqb30q0P — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

Este experimento se probará en satélites y otros aparatos espaciales con el fin de facilitar el trabajo de reparación, dijo el director de la empresa tecnológica, Toyotaka Kozuki.

Otra función del brazo robótico es que podría construir bases lunares a partir de 2025 y extraer materiales de la Luna con materiales preciosos.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Monday at ~11:00 a.m. EDT pic.twitter.com/w7k1TRNGKg — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

SpaceX dejó experimentos por el Covid-19

El lanzamiento de SpaceX para enviar suministros a los astronautas se vio frustrado el pasado sábado debido al huracán "Ida" que ha provocado algunos efectos en la costa del oriente de Estados Unidos.

Otros experimentos para viajar al espacio se han postergado por la llegada del Covid-19, dijo SpaceX en el comunicado.

La NASA y SpaceX han colaborado para enviar al espacio suministros desde 2011. Además, SpaceX se encuentra planeando su propio viaje para finales de 2021 con la tripulación Inspiration4 con la nave Crew Dragon que orbitará durante tres días en una altitud de 540 kilómetros.

Elon Musk planea enviar a una tripulación civil a Marte en 2026, como el principio del plan para poblar el planta.