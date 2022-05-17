Desde un modelo de nave espacial X-Wing de "Star Wars" hasta un martillo de "Thor", un tesoro oculto de objetos de entretenimiento de películas famosas a subasta en Hollywood el próximo mes.

Se ofrecerán más de 1800 en la subasta del 21 al 24 de junio, que Propstore estima que recaudará entre 7 y 10 millones de dólares.

"Hay una gran cantidad de posibilidades allí. Hay más de 600 títulos diferentes de cine y televisión que están representados", dijo a Reuters el director de operaciones de Propstore, Brandon Alinger.

Brandon Alinger / Operaciones de Propstore:

Más allá de los accesorios y disfraces principales, tenemos juguetes coleccionables, libros de historietas, ilustraciones de historietas, materiales de producción de películas, es decir, cosas como ilustraciones conceptuales, guiones gráficos, chaquetas de equipo, una gran cantidad de coleccionables.

A la cabeza de los lotes se encuentra el modelo X-Wing "Red Leader" de "Star Wars: A New Hope", cuyo precio estimado oscila entre 500.000 y 1 millón de dólares.

"Creemos que este es el único X-Wing original, genuino e intacto de la primera 'Guerra de las Galaxias' que se ha ofrecido en una subasta pública, por lo que es bastante especial", dijo Alinger.

Objetos de “Star Wars” y un martillo de “Thor” a subasta en Hollywood.

A subasta en Hollywood objetos de "Gremlins" y "Top Gun"

Otros artículos a subasta incluyen un Gizmo animatrónico de 'Gremlins 2: The New Batch' con un precio de $80,000 - $120,000, el martillo de Thor de la película original de "Thor", con un estimado de $100,000 - $150,000, y un modelo de seis pies. de un jet usado en el "Top Gun" original, que podría venderse entre $30,000 y $50,000.

También hay muchas películas de Will Smith, incluidos los cortos que usó para interpretar a Muhammad Ali en la película biográfica 'Ali', con una estimación de $ 1,500 - $ 2,500, y un guante usado por Johnny Depp en "Edward Scissorhands", visto por $ 30,000 - $ 50,000.

Objetos de “Star Wars” y un martillo de “Thor” a subasta en Hollywood.

"En este momento, escuchamos a mucha gente hablar sobre Will Smith, escuchamos a mucha gente hablar sobre Johnny Depp", dijo Alinger en referencia a la bofetada de Smith al comediante Chris Rock en los Oscar y el actual juicio por difamación de Depp contra su ex esposa Amber Heard.

"Creo que atraerá una atención especial, en parte solo porque hace que la gente vuelva a visitar su trabajo y sus títulos".

Otros artículos de la subasta incluyen el traje de Elvis Presley de "It Happened at the World Fair" ($20,000 - $30,000), la billetera de Samuel L. Jackson de "Pulp Fiction" ($30,000 - $50,000) y la espada de Uma Thurman de "Kill Bill Vol.1" ( $20,000 - $30,000).