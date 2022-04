Esqueleto de dinosaurio y Marilyn de Warhol a subasta en Nueva York

El “Shot Sage Blue Marilyn” de Andy Warhol y el esqueleto más completo de un dinosaurio, la especie que inspiró al velociraptor de Jurassic Park, estarán a la venta esta primavera en la casa de subastas Christie’s de Nueva York.

La estrella del espectáculo es “Shot Sage Blue Marilyn” de Warhol. La estimación supera los 200 millones de dólares. Es la estimación de preventa más alta en la historia de subastas del mundo.

Alexander Rotter / Presidente de arte de los siglos XX y XXI de Christie’s.

“Son realmente muy pocas veces en la vida de alguien que Marilyn sale a la venta. Entonces, es para el mundo del arte, realmente este evento espectacular, porque ella es la Mona Lisa estadunidense”.

La pintura de Warhol es parte de The Collection of Thomas and Doris Ammann. Saldrá a subasta el 9 de mayo.

El esqueleto del dinosaurio “Garra Terrible” debutó en la entrada de Christie’s el viernes 29 de abril. Es otra estrella icónica en Christie’s y fue excavada en Wolf Canyon, Montana, hace siete años.

“Este es el animal en el que se basó el velociraptor de Jurassic Park”, dijo James Hyslop, jefe de ciencia e historia natural de Christie. “Lo realmente bueno de este esqueleto es que es el más completo que se conoce. Hay 126 de los huesos fósiles originales, incluidas todas las garras que hacen que esta rapaz sea tan icónica y famosa”.

Hyslop dijo que la especie fue descubierta en 1964 o 1965, “que es el mismo año en que Warhol pintó su icónica pintura de Marilyn. Así que es una muy buena yuxtaposición de fechas para ofrecer este esqueleto de 110 millones de años, un ícono popular de el mundo de los dinosaurios como el raptor, junto al icono popular de Warhol de Marilyn Monroe”.

La estimación de este esqueleto de dinosaurio es de $4 millones a $ 6 millones y estará en exhibición desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo, y se subastará el 12 de mayo.

A subasta en Nueva York la Marilyn de Warhol y el esqueleto de un dinosaurio.

Además Warhol, se subastarán obras de van Gogh y Jackson Pollock

Otras obras que vale la pena destacar son “Abstraktes Bild” de Gerhard Richter (estimado en $35 millones), “Number 31" de Jackson Pollock (estimado en $45 millones) y “Champs pres des Alpilles” de Vincent van Gogh (estimado en $45 millones).

Abstraktes se subastará en la venta vespertina del siglo XXI el 10 de mayo. Las pinturas de Pollock y Gogh están a la venta en la venta vespertina del siglo XX y están programadas para el 12 de mayo.



Las obras de Monet, Rothko y Degas se venderán en la Colección de Anne H. Bass el 12 de mayo.