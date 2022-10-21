Steve Bannon, exasesor de Trump, sentenciado a 4 meses a cárcel

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por desacato al congreso durante los ataques al capitolio del 6 de enero de 2021; sin embargo, no irá a la cárcel hasta que se resuelva una apelación interpuesta por sus abogados.

De acuerdo con el juez Carl Nichol, Steve Bannon recibió una pena de dos meses por cada uno de los cargos en su contra, además, también debe pagar una multa de 6 mil 500 dólares, equivalente a 130 mil pesos mexicanos.

Al exasesor de Trump se le acusa de dos cargos de desacato, el primero por negarse a testificar en la investigación sobre los disturbios en el Capitolio y el segundo por no entregar los documentos que la comisión exigió.

El caso contra Bannon se inició por negarse a acudir a una cita de la comisión de la Cámara que investiga los hechos ocurridos en el capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

En respuesta, los abogados del exasesor de Trump pidieron que la sentencia de cuatro meses en la cárcel se retrasara a la espera de una apelación, ya que los defensores buscan la libertad condicional para su cliente.

El juez explicó que Steve Bannon tiene 14 días para presentar su apelación, en caso de no hacerlo deberá entregarse voluntariamente a más tardar el 15 de noviembre.

Un jurado de ocho hombres y cuatro mujeres condenó a Steve Bannon después de solo tres horas de deliberaciones.

¿Quién es Steve Bannon, relacionado con el asalto al Capitolio?

Steve Bannon es una figura prominente de la derecha estadounidense que se desempeñó como estratega principal del expresidente Donald Trump.

En julio fue condenado por dos cargos de desacato al Congreso por desafiar a un citación de los legisladores que investigan el asalto al Capitolio de Estados Unidos del año pasado, por lo que este viernes recibió su sentencia.