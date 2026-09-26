Story Masters Recargado: el laboratorio que reúne a jóvenes para impulsar el cambio a través de la comunicación
Story Masters Recargado reúne a jóvenes en un laboratorio de comunicación, liderazgo e incidencia pública con herramientas como storytelling, stand-up e improvisación.
“Story Masters Recargado” da inicio como un laboratorio inmersivo de comunicación, enfocado en fortalecer las herramientas de liderazgo e incidencia pública de jóvenes impulsores del cambio.
El encuentro es organizado por Kybernus, iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y busca destacar el talento de jóvenes que trabajan en torno a distintas causas y que buscan conectar con más personas a través de la comunicación.
Durante tres días, los participantes desarrollan y fortalecen habilidades de comunicación estratégica mediante diferentes herramientas que les permiten explorar nuevas formas de transmitir sus ideas y conectar con distintas audiencias.
Entre las herramientas que forman parte de este laboratorio se encuentran el storytelling, el stand-up, la improvisación y la comunicación efectiva.
A través de estas prácticas, los participantes trabajan en la manera de comunicar sus mensajes y de generar conexión con las personas a las que buscan llegar.
El laboratorio pone especial atención en la comunicación como una herramienta para conectar con distintas audiencias y movilizar a más personas en torno a una causa.
De esta manera, “Story Masters Recargado" reúne elementos de comunicación, liderazgo e incidencia pública en un espacio de aprendizaje para jóvenes impulsores del cambio.