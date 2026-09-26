Story Masters Recargado: el laboratorio que reúne a jóvenes para impulsar el cambio a través de la comunicación

“Story Masters Recargado” da inicio como un laboratorio inmersivo de comunicación, enfocado en fortalecer las herramientas de liderazgo e incidencia pública de jóvenes impulsores del cambio.

El encuentro es organizado por Kybernus, iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y busca destacar el talento de jóvenes que trabajan en torno a distintas causas y que buscan conectar con más personas a través de la comunicación.

Story Masters Recargado: laboratorio de comunicación y liderazgo para jóvenes|Azteca noticias

Durante tres días, los participantes desarrollan y fortalecen habilidades de comunicación estratégica mediante diferentes herramientas que les permiten explorar nuevas formas de transmitir sus ideas y conectar con distintas audiencias.

Entre las herramientas que forman parte de este laboratorio se encuentran el storytelling, el stand-up, la improvisación y la comunicación efectiva.

A través de estas prácticas, los participantes trabajan en la manera de comunicar sus mensajes y de generar conexión con las personas a las que buscan llegar.

Story Masters Recargado: ¿qué es y qué actividades realizan los jóvenes participantes?|Azteca Noticias

El laboratorio pone especial atención en la comunicación como una herramienta para conectar con distintas audiencias y movilizar a más personas en torno a una causa.

De esta manera, “Story Masters Recargado" reúne elementos de comunicación, liderazgo e incidencia pública en un espacio de aprendizaje para jóvenes impulsores del cambio.