Familiares de Hipólito Erubiel Salgado Pérez continúan con la búsqueda del adolescente de 14 años, desaparecido desde el pasado 27 de noviembre en Xochitepec, Morelos.

El menor habría viajado a la Ciudad de México (CDMX), donde, según información de las autoridades, fue visto por última vez en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

Desaparece adolescente con autismo en Morelos: buscan a Hipólito Erubiel Salgado

La mañana del viernes 27 de noviembre, Hipólito Erubiel fue visto por última vez en Morelos cuando salió de su casa, en el municipio de Xochitepec, llevando consigo una maleta.

Tras su desaparición, sus familiares reportaron los hechos y se activó una Alerta Amber, sin que hasta entonces se conociera el rumbo que había tomado el adolescente.

Fue a través de redes sociales que la familia informó que, de acuerdo con la Fiscalía de Morelos, el joven se trasladó a la CDMX y ese mismo viernes llegó entre las 15:00 a 15:30 horas a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

Fue a partir de ese momento que su rastro se perdió, aunque algunas personas aseguran haberlo visto en las inmediaciones de la estación Potrero.

Por lo que sus familiares han extendido la búsqueda hacia la zona norte de la capital, aunque estos reportes aún no han sido confirmados.

Hipólito tiene autismo; su familia urge a localizarlo

La preocupación aumenta con el paso de las horas, pues Hipólito Salgado tiene autismo de grado 1 y, según señalan, no lleva ropa suficiente para protegerse de las bajas temperaturas y lluvias que se han registrado en la CDMX.

Su familia pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de su desaparición, el adolescente vestía:

Suéter afelpado de color azul.

Pantalón de mezclilla azul cielo.

Tenis blancos con negro de la marca Champion.

Mochila negra de la marca Steve Madden.

Además, lleva lentes negros, es de complexion robusta y tiene una maleta de viaje con ruedas de color morado.

Así mismo, la Fiscalía de Morelos pide que si tienes información que pueda ayudar a su localización, comunicarse a los teléfonos 777 257 7785 o 777 460 0893.