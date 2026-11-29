Dania Nayeli Acevedo López, una joven de 30 años que tenía ocho días de desaparecida en Hidalgo fue hallada sin vida tras salir de trabajar.

Sus propios familiares confirmaron que el cuerpo hallado en Pachuca es el suyo.

¿Qué fue lo que pasó y qué se sabe de su hallazgo?

Dania Nayeli salió a dejar un pedido y no regresó

Todo empezó el 20 de noviembre, cuando Dania Nayeli Acevedo López, de 30 años, dejó su casa en Mineral de la Reforma para ir a trabajar y hacer la entrega de un pedido, pero nunca regresó.

HALLAN SIN VIDA A DIANA NAYELI TRAS 8 DÍAS DE BÚSQUEDA 🚨

Su cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras en la colonia Santa Julia, con huellas de violencia. La Procuraduría investiga como feminicidio. Sin detenidos hasta ahora. 💔

Desapareció el 20 de noviembre al salir a… pic.twitter.com/oqOLTeC4A6 — Leonardo Herrera (@herreleo) November 28, 2026

Encuentran sin vida a Dania Nayeli

Ocho días después de que se reportó su desaparición, fue encontrado el cuerpo de una mujer metido en bolsas dentro de un canal de aguas negras en la colonia Santa Julia, en Pachuca.

Investigan el crimen como feminicidio

Al revisar el lugar, se detectó que la víctima tenía marcas de agresión física, motivo por el cual las autoridades estatales abrieron una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Familiares marcharon por ocho días para exigir su localización

Durante más de una semana, tanto sus seres queridos como sus amistades no pararon de pedir apoyo para dar con ella, organizando incluso una marcha en las calles para exigir resultados en su búsqueda.

La búsqueda terminó con una noticia devastadora.📰💔🕊️

Una joven que había sido reportada como desaparecida fue localizada s1n v1d4 y ya fue identificada. Su caso ha generado consternación. ¿Quién era?



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Familia de Dania Nayeli confirman hallazgo sin vida

Fue hasta el sábado 28 de noviembre cuando los familiares de Dania Nayeli reconocieron los restos y confirmaron oficialmente que la víctima localizada en Santa Julia era la joven de 30 años.