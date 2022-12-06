“Nuevo nivel de amenaza” ataque a red eléctrica de Carolina del Norte

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió el lunes 5 de diciembre sobre un "nuevo nivel de amenaza" después de los ataques con disparos de este fin de semana contra dos subestaciones eléctricas que dejaron a casi todo un condado en la oscuridad.

Las escuelas en el condado de Moore estarán cerradas por segundo día el martes y 38,000 hogares en Carolina del Norte seguían sin electricidad en medio de temperaturas nocturnas heladas después de los tiroteos del sábado que el gobernador Cooper calificó de ataques criminales.

Los trabajadores de servicios públicos que investigaron los apagones durante el fin de semana encontraron puertas rotas y evidencia de daños por disparos en equipos en dos subestaciones eléctricas en el condado de Moore, un área popular entre los turistas y conocida por los campos de golf, incluido Pinehurst, que ha sido sede de los torneos U.S. Open y Ryder Cup.

"Proteger la infraestructura crítica como nuestro sistema de energía debe ser una prioridad principal", dijo el gobernador de Carolina del Norte, un demócrata, en una conferencia de prensa el lunes. "Este tipo de ataque plantea un nuevo nivel de amenaza".

Las agencias federales, incluidos el FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos, están investigando los tiroteos, junto con las fuerzas del orden público locales y estatales. Hasta el momento, ninguno ha sugerido un motivo y no se han anunciado arrestos.

Duke Energy, que proporciona energía al área, dijo que había restablecido la electricidad a unos 7,000 clientes el lunes por la tarde, de un total de 45,000 que se quedaron sin electricidad después de los tiroteos en dos subestaciones eléctricas de Carolina del Norte. Esas son casi todas las personas a las que la compañía sirve en el condado de Moore, dijo el portavoz Jeff Brooks en una conferencia de prensa el lunes.

Brooks dijo que para la mayoría de los clientes, es probable que no haya electricidad hasta el miércoles o el jueves, porque el daño a las dos subestaciones fue extenso y requiere piezas y reparaciones complicadas.

As the FBI joins the investigation into power outages in a North Carolina county, North Carolina Governor Roy Cooper updates CNN's @wolfblitzer on the situation and the state's efforts to ensure resources are allocated. Watch: pic.twitter.com/PAaras3Itb — CNN (@CNN) December 6, 2022

Investigan ataque a subestaciones de Carolina del Norte

Las autoridades mantienen los detalles de la investigación sobre el ataque a las dos subestaciones eléctricas de Carolina del Norte en secreto y solo dicen que el daño fue causado por armas de fuego. Sin embargo, el alguacil del condado de Moore, Ronnie Fields, indicó el lunes que quien orquestó los ataques sabía cómo poner fuera de servicio las subestaciones.

El domingo, Fields dijo que las fuerzas del orden público no habían encontrado evidencia para respaldar las especulaciones en línea de que los ataques se produjeron en protesta por un espectáculo de drag planeado para el sábado.

Los organizadores del espectáculo en el Teatro Sunrise en Southern Pines dijeron que los activistas de extrema derecha habían estado tratando de cerrar el espectáculo durante semanas, informó el Fayetteville Observer, citando al director ejecutivo del teatro, Kevin Dietzel.

El periódico informó que el espectáculo se llevó a cabo el sábado a pesar de los cortes de energía.