Magdalena Andersson renuncia a ser la primera ministra de Suecia

La política Magdalena Andersson renunció a ser la primera ministra mujer de la historia de Suecia, su anuncio se hace antes de tener su primera reunión oficial con el rey Carlos XVI Gustavo.

De acuerdo a las declaraciones de Magdalena Andersson, su renuncia se da luego de que uno de sus aliados, el partido ecológico de Suecia, le diera la espalda.

En palabras de un miembro del partido socialdemócrata para medios internacionales, si en un gobierno de coalición se sale algún partido, el primer ministro debe renunciar hasta que eso se solucione.

Con esto, su renuncia se anuncia ocho horas después de que el Parlamento sueco la selecciona como la primera ministra mujer en Suecia. De haber permanecido en el poder, tendría un gobierno de coalición entre el partido ecologista y el partido de izquierda del país.

Tras el anuncio, Magdalena Andersson rompe récord por tener el mandato más corto en Suecia.

|Instagram: @magdalenanderssons

Por otra parte, Magdalena Andersson asegura que está interesada en volver a ser electa ministra una vez que exista un gobierno socialdemócrata y un partido único en Suecia.

Hay una práctica constitucional, según la cual un gobierno de coalición dimite cuando un partido se va. No quiero dirigir un gobierno cuya legitimidad está en entredicho.

Magdalena Andersson tenía que sustituir a Stefan Löfven, el cual renunció hace unas semanas en Suecia.

Magdalena Andersson es la segunda ministra en renunciar en Suecia

Si bien la renuncia de Magdalena Andersson tomó por sorpresa al mundo, esta es la segunda ocasión en un mes que un primer ministro abdica en Suecia.

A principios de noviembre, el socialdemócrata sueco, Stefan Löfven renunció a su cargo como primer ministro luego de siete años de gobierno y nueve años como presidente de su partido.

Durante su mandato, diversas crisis políticas sucedieron, la más reciente a finales de junio, cuando fue destituido por el Parlamento y reelegido dos semanas después.

Tras el anuncio que dio sobre su retiro, la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, se posicionó como la candidata más fuerte para tomar su lugar.

Al renunciar a su cargo como presidente del Partido Socialdemócrata, Andersson asumió automáticamente el cargo.