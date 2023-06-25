Al menos una persona murió y al menos nueve más resultaron heridas, luego de que una montaña rusa se descarrilara en un parque de diversiones en Estocolmo, Suecia.

De acuerdo con medios locales, el accidente en el juego mecánico ocurrió alrededor de las 11:40 horas del domingo en el que resultaron heridos niños y adultos.

Detallaron servicios de emergencia y del parque de diversiones conocido como “Gröna Lund”, que las personas cayeron del vagón de la montaña rusa cuando este se descarriló y quedó atorado. Mientras que otras personas se quedaron varadas en el juego mecánico a la espera de ser rescatados.

Servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio alrededor del mediodía sobre el descarrilamiento de la montaña rusa y llegaron al lugar un gran número de unidades de servicio de rescate, ambulancias y un helicóptero, además se evacuó el parque de diversiones.

Niños, entre los heridos por descarrilamiento de montaña rusa en Suecia

Autoridades de Suecia informaron que de las nueve personas heridas que ya son atendidas en el hospital, tres de ellos se encuentran gravemente heridos, entre ellos se encuentran niños.

Por el descarrilamiento de la montaña rusa, las autoridades abrieron una investigación para determinar la causa del accidente, por lo que el parque de diversiones se mantendrá cerrado durante una semana.

Los encargados del lugar indicaron que la seguridad de los usuarios es lo más importante, por lo que se realizan controles internos e independiente y de forma periódica en cada uno de los juegos mecánicos para garantizarla.

“Nunca abriríamos una atracción si no confiáramos en la seguridad, por eso estamos tan consternados por este incidente”, declaró a medios Annika Troselius, jefa de prensa de "Gröna Lund".

El parque de diversiones lamentó la muerte de la persona y de los lesionados en la montaña rusa y aseguró que copera con las autoridades en la investigación.

“Hoy es un día de luto en "Gröna Lund", nuestros pensamientos están con los familiares y los afectados. Ahora estamos ayudando a la policía con su investigación y también comenzando nuestra propia investigación”, dio a conocer Jan Eriksson, director ejecutivo del parque de diversiones.

En redes sociales, circula el momento en que el coche de la montaña rusa está atorado, mientras que personas atrapadas buscan ser puestas a salvo. En otras grabaciones, algunos de los pasajeros del juego mecánico graban los momentos de angustia que niños viven mientras son rescatados.