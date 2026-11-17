Un perro en la colonia La Esperanza, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, murió tras ser atacado con un arma blanca, lo que desató la indignación entre los habitantes de la zona.

¿Qué pasó con el perro Negrito en la colonia La Esperanza?

Las autoridades confirmaron la muerte del perro conocido como Negrito, un perro mestizo que alrededor de las 17:00 horas del lunes 16 de noviembre de 2026 se acercó a una tienda.

El presunto agresor habría atacado al animal frente a una tienda

Vecinos de la zona aseguraron que el dueño del local fue quien agredió al perro, ya que supuestamente pensó que podría atacarlo.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl confirmó que elementos de la Policía Vecinal de Proximidad recibieron un reporte ciudadano y acudieron a atender a un perro agredido presuntamente con un arma blanca, el cual “no contaba con signos vitales”, señaló la dependencia en un comunicado.

Autoridades de Nezahualcóyotl abren carpeta de investigación por maltrato animal

Tras ello, las autoridades recabaron información con vecinos de la zona, la cual será integrada a la carpeta de investigación que ya está abierta para esclarecer lo sucedido.

Además, resaltaron que activaron los protocolos correspondientes ante el Ministerio Público, así como la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna para dar con quien resulte responsable de la muerte del perrito.