¿Ladrón sin presupuesto? Sujeto asaltó con una pistola de juguete y huyó en la bicicleta de la víctima en Benito Juárez

El presupuesto y el descaro son dos cosas que un hombre detenido en la Benito Juárez no conoce, pues luego de robar las pertenencias de un ciudadano con la ayuda de una pistola de juguete, se llevó su bicicleta para huir.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este miércoles 18 de octubre, en la calle Zacahuitzco y la avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Del Carmen, en la Benito Juárez, donde un ciudadano de 36 años de edad circulaba en su bicicleta como cualquier otro día.

En ese punto, un sujeto se cruzó en su camino y le apuntó con una pistola, por lo que frenó la marcha. El delincuente no perdió el tiempo y le pidió su cartera en la que se encontraba su dinero en efectivo.

Por si fuera poco, el ladrón le pidió su bicicleta con todo y candado para huir en ella. Sin más alternativa la víctima entregó su medio de transporte.

El ladrón se llevó hasta el candado de la bicicleta

Rápidamente, la víctima tocó el botón de pánico del Centro de Comando y Control (C2) Sur, para pedir ayuda a los operadores. Inmediatamente, éstos solicitaron la presencia de los policías de la zona.

Al llegar, el ciudadano describió el asalto y que el asaltante usaba un chaleco verde pistache con una playera blanca; detalló que en su cartera tenía 600 pesos mexicanos en efectivo y su identificación oficial.

Delincuente fue detenido a unas calles en la Benito Juárez

Rápidamente, con la ayuda de las cámaras capitalinas, localizaron al sujeto calles más adelante por lo que fue detenido para realizarle una revisión preventiva en la cual encontraron una pistola corta falsa, la cartera negra y la bicicleta color gris con azul de la víctima.

Por lo anterior el sujeto de 35 años escuchó sus derechos de ley antes de ser trasladado ante un agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Finalmente, el hombre asaltado recuperó todas sus pertenencias.