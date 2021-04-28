VIDEO: Sujeto ataca a adulto mayor asiático en Nueva York

Autoridades de Nueva York detuvieron a un sujeto que atacó a un hombre de la tercera edad de origen asiático en calles de East Harlem, hecho ocurrido el viernes pasado alrededor de las 20:00 horas.

El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer el video del ataque, en el que se observa al sujeto que pateaba una y otra vez la cabeza del hombre de 61 años, quien fue internado en un hospital en estado crítico.

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Medios locales reportaron que el sujeto habría atacado por la espalda al hombre de origen asiático mientras recogía latas y botellas en la calle; cuando cayó inconsciente, fue pateado en la cabeza en repetidas ocasiones.

La Policía de Nueva York dio a conocer imágenes del atacante, que fueron captadas por cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia donde había estado minutos antes de que golpeara al hombre de la tercera edad.

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En las imágenes se observa que el sujeto llevaba vestimenta negra y una gorra blanca con rojo, que permitió la identificación por parte de las autoridades.

Este lunes, la policía de Nueva York aseguró que el sujeto ya fue detenido y se le acusa por crímenes de odio.

If you have any info regarding Friday night’s horrific attack, at E. 125 and 3rd Ave, you are urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/wNrCAuEdeu — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) April 24, 2021

Adulto mayor fue hospitalizado en Nueva York

La víctima, identificada como Yao Pan Man, fue inducido al coma para que su estado de salud mejore, ya que se reporta como grave.

Al respecto, su esposa, Chen, contó a medios locales que Yao Pan Man trabajaba en un restaurante en el barrio chino, pero debido a la pandemia lo perdió y por ello recogía latas y botellas para pagar sus impuestos.

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“Él recoge botellas para ayudar a pagar el alquiler y las facturas. Él es inocente, no hizo nada malo. Es una persona muy amable y tranquila. No causa problemas", declaró.

Ron T. Kim, miembro de la asamblea de Nueva York, abrió una cuenta en GoFundMe para reunir fondos que serán entregados a la familia del hombre asiático.

“Esperamos que eso los libere de tener que preocuparse por las facturas médicas y la inseguridad financiera en este momento inimaginable”, escribió en el sitio.

Let's pray that Yao Pan Ma wakes up from his coma and returns home & never has to worry about collecting cans to make his rent. Let’s hit $1million by tomorrow!!https://t.co/t3JUVq2Ahv — Ron T. Kim (@rontkim) April 27, 2021

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