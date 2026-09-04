Ataque armado en vivienda de la calle Camelinas deja una pareja sin vida y una bebé lesionada en Zamora

La mañana de este viernes, un hecho de violencia y horror sacudió al municipio de Zamora, en Michoacán luego de registrarse un ataque armado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Camelinas, en la colonia El Vergel. El hecho dejó a un hombre y una mujer sin vida,mientras que a una bebé de solo 8 meses, con heridas por disparos.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados irrumpieron de manera violenta en el domicilio y abrieron fuego en contra de las personas que se encontraban en la parte interior, detonando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad pública tras recibir el reporte a través de los números de auxilio.

Víctimas mortales y una bebé herida de gravedad

Al arribar al lugar de los hechos, elementos de la policía municipal, oficiales de la Guardia Nacional y paramédicos de rescate ingresaron al inmueble para revisar la escena, donde lamentablemente localizaron a una pareja, un hombre y una mujer, ya sin signos vitales debido a las lesiones de bala.

En medio de la agresión, la bebé de tan sólo ocho meses de edad resultó herida por los disparos, por lo que familiares la trasladaron de emergencia a un hospital cercano con la intención de salvarle la vida y brindarle atención médica especializada.

La violencia no da tregua en #Michoacán



Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la calle Camelinas, en la colonia El Vergel, y abrieron fuego sin piedad.



El saldo del atentado es de un hombre y una mujer sin vida, mientras que una bebé de apenas 8 meses resultó lesionada… pic.twitter.com/HOytNiWtg1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

La zona del atentado quedó bajo un estricto resguardo por parte de los uniformados para evitar la alteración y contaminación de posibles indicios balísticos y periciales.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas mortales no ha sido revelada oficialmente, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado asumió el control de las investigaciones para esclarecer los motivos de este cobarde ataque y dar con el paradero de los responsables.