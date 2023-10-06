Al menos 18 personas murieron tras el accidente de un autobús en la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan hoy 6 de octubre, al volcarse cuando se trasladaba hacia la Ciudad de México. Los pasajeros eran migrantes originarios de Venezuela y Haití.

La volcadura del autobús, de la línea Turismo Xoxo, se registró cerca de las 4:30 horas en la vialidad, a la altura del kilómetro 91 de la 135D, cerca de los límites con Puebla.

El accidente carretero dejó un saldo de 18 personas muertas, de las cuales dos eran mujeres, 13 hombres y tres menores de edad, todos provenientes de Venezuela y Haití. También hay 27 heridos por la volcadura.

#AlertaVialFIA | Se reporta #accidente en la carretera #Oaxaca- Cuacnopalan.



Al menos cinco personas perdieron la vida; se dirigían a la #CDMX. pic.twitter.com/20aqgn28Bs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

¿Qué informó Protección Civil de Oaxaca sobre el accidente de autobús en la Oaxaca-Cuacnopalan?

La Coordinación Estatal de Protección Civil intervino y brindó auxilio ante el accidente carretero registrado en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan.

La dependencia confirmó que en el autobús viajaban 55 personas migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana.

Protección Civil de Oaxaca aseguró que las personas que resultaron heridas por el accidente de autobús en la Oaxaca-Cuacnopalan fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

La @CEPCyGR_GobOax intervino y brindó auxilio ante un accidente carretero suscitado en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, donde un autobús con 55 personas migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana volcó. @salomonj @GobOax pic.twitter.com/ndZfwxrAmT — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) October 6, 2023

Fiscalía investiga accidente de migrantes en Oaxaca

La Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca informó que desplegó un equipo multidisciplinario por el accidente ocurrido hoy 6 de octubre en la supercarretera Oaxaca- Cuacopalan, en el kilómetro 88+50.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas migrantes viajaban en el autobús de pasajeros con placas de circulación 938-RP-5, mismo que se accidentó y volcó alrededor de las 4:30 horas

La FGEO lleva a cabo las labores para el traslado de cuerpos a la Dirección de Servicios Periciales donde se realizará el reconocimiento de las víctimas.

La autoridad estatal aseguró que en el lugar del accidente se realizarán las investigaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente del autobús en el que viajaban los migrantes de Venezuela y Haití.

