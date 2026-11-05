Después de un caso de violencia en las afueras de una telesecundaria, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que un docente del plantel enfrenta una suspensión temporal del cargo, luego de la agresión que dejó a Christian Alexis sin un riñón.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en Tamaulipas, declaró que el caso está a cargo de autoridades ministeriales y agregó que algunos de los involucrados fueron separados de forma temporal mientras se desarrolla el procedimiento.

¿Qué pasó con Christian Alexis en la telesecundaria de Tamaulipas?

Christian Alexis, de 13 años, estudiaba en la telesecundaria Gerardo Tomás Gómez Castillo, cuando a cinco cuadras del plantel, al menos dos de sus compañeros le dieron una golpiza el 26 de octubre de 2026. A raíz del ataque, el menor perdió el riñón izquierdo mientras estaba internado en un hospital.

En un inicio, el adolescente pensó que tras los golpes sólo había perdido el aire, pero al caminar hasta su casa, Christian se desplomó enfrente de su familia. Debido a ello, sus familiares lo trasladaron de urgencia a un hospital del IMSS en Ciudad Madero.

Docente es suspendido tras golpiza a estudiante en Ciudad Madero

El secretario de Educación de Tamaulipas no detalló quién fue el docente suspendido tras este caso, ya que argumentó que ello puede entorpecer la investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Fiscalía de Tamaulipas investiga agresión que dejó a menor sin un riñón

El funcionario agregó que, dependiendo de los resultados de las investigaciones y los dictámenes periciales, las sanciones podrían involucrar la suspensión definitiva del cargo.

El director de la telesecundaria afirmó que Christian era “insoportable” y “desordenado”, y alegó que así era el comportamiento que tenía el menor con sus compañeros, afirmó Alma Celeste, madre de la víctima.