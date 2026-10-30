Alumno pierde riñón tras salvaje golpiza de dos compañeros afuera de la escuela: el director dice que “así se llevan”

Un alumno pierde el riñón izquierdo luego de que dos compañeros lo emboscaron y golpearon a cinco cuadras de su escuela en Altamira, Tamaulipas. Cristian Alexis, de 13 años, salió el pasado lunes de la Telesecundaria Gerardo Gómez Castillo, donde cursa el segundo grado, sin imaginar que dos estudiantes de tercero ya lo esperaban afuera para atacarlo.

Emboscada afuera del plantel y cirugía urgente en el IMSS

Los dos adolescentes se pusieron de acuerdo, interceptaron a Cristian y lo golpearon salvajemente en el abdomen y la espalda hasta cansarse. En ese momento, el menor pensó que los impactos solo le habían sacado el aire y caminó hasta su casa, pero al llegar no aguantó más el dolor y se desplomó frente a su familia.

Sus familiares lo llevaron de urgencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Madero, donde los médicos confirmaron la fatal noticia: la golpiza le destrozó el riñón izquierdo. Los doctores le extirparon el órgano dañado y mantienen al jovencito internado bajo evaluación médica tras esta rencilla de la que aún nadie conoce el motivo.

"Lo golpearon y él sintió que nomás le sacaron el aire, pero llegando aquí vimos; los de tercero ya estaban afuera esperándolo y por eso perdió el riñón izquierdo", relató su madre, Alma Celeste Almazán.

Director llama "insoportable" al menor y dice que "así se llevan"

Cuando la madre acudió a la telesecundaria para reclamar por la emboscada que sufrió su hijo, la respuesta del director encendió la indignación familiar. El directivo minimizó el ataque y señaló la conducta del propio alumno herido dentro del plantel.

"El maestro me dice que mi hijo es un insoportable en pocas palabras, que es un desordenado, como si él se lo hubiera buscado; me dijo que así se llevaban ellos", denunció Alma Celeste.

La madre reconoció que su hijo es hiperactivo y desordenado, pero recalcó que nada justifica la agresión, pues si Cristian hubiera atacado así a otro compañero ya tendría un castigo. Tras presentar la denuncia formal, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas inició las investigaciones contra quien resulte responsable.