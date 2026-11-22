¡Atención, alumnos! La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases en algunas escuelas del país para este lunes 23 y martes 24 de noviembre, debido a las asambleas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La medida solo aplica para algunos alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria; mientras que el resto de estudiantes tendrán que esperar para el puente del viernes 27 de noviembre.

Alumnos de la SEP que no tendrán clases este lunes 23 y martes 24 de noviembre

A través de un comunicado, la CNTE informó que no habrá clases este lunes 23 y martes 24 de noviembre en planteles de Morelos vinculados a la organización.

La promotora de Morelos informó que esto se debe a las asambleas de la SNTE para elegir delegados para un congreso seccional rumbo al Congreso Nacional Extraordinario, que se celebrará en enero.

Por ello, varios estudiantes podrán disfrutar de dos días de puente y únicamente tendrán que asistir a clases de manera normal este miércoles y jueves de esta semana.

¿Habrá clases este viernes 27 de octubre? Esto dice el calendario la SEP

El año está por terminar y los alumnos de la SEP disfrutarán del último puente de 2026, antes de que comiencen las vacaciones de invierno 2026-2027.

Este viernes 27 de noviembre, los estudiantes de educación básica en todo el país no tendrán clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que podrán disfrutar de tres días de descanso y regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre.

A partir de esa fecha, ya no habrá más puentes escolares en 2026, por lo que los alumnos deberán esperar hasta las vacaciones de invierno para disfrutar de un nuevo periodo de descanso.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

¡Hasta 19 días sin clases! Las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre de 2026.

Mientras que el regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero de 2027, luego de que la SEP permitiera a los alumnos faltar el 6 de enero, por el Día de Reyes.