Calendario escolar 2026: SEP confirma 4 megapuentes durante noviembre

¡Atención, alumnos! De acuerdo con el calendario escolar 2026 -2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos podrán disfrutar de 28 días de descanso en total, incluyendo cuatro megapuentes seguidos durante noviembre.

Para este ciclo escolar se tiene contemplado 185 días de clase efectivos para todos los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas públicas y particulares.

Calendario SEP: ¿Cuándo serán las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

El recién publicado calendario oficial de la SEP contempla dos periodos vacacionales a lo largo del curso, sumando en total 28 días de descanso distribuidos de la siguiente manera:



Vacaciones de invierno (Decembrinas): 16 días de descanso, que abarcan del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

16 días de descanso, que abarcan del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Vacaciones de Semana Santa: 12 días de descanso que están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027 (volviendo a clases el lunes 5 de abril).

A estos días se le suman las tradicionales vacaciones de verano, que comenzarán formalmente para los alumnos al concluir las clases el viernes 9 de julio de 2027, así como los días feriados y los ya conocidos viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE).

El mes con más megapuentes del calendario SEP 2026-2027

Noviembre se convertirá en el mes favorito de los alumnos para este ciclo escolar 2026-2027, ya que por los días feriados y días que establece la SEP para actividades administrativas, los alumnos disfrutarán de 4 megapuentes.

A lo largo de sus 30 días, los estudiantes de educación básica contarán con 4 suspensiones de clases que abarcan días festivos, labores administrativas y el Consejo Técnico Escolar:



Lunes 2 de noviembre (Día de Muertos) , que se liga al 30 de octubre (viernes de Consejo Técnico Escolar) y al fin de semana, formando un megapuente de 4 días consecutivos (del 30 de octubre al 2 de noviembre).

, que se liga al 30 de octubre (viernes de Consejo Técnico Escolar) y al fin de semana, formando un megapuente de 4 días consecutivos (del 30 de octubre al 2 de noviembre). Viernes 13 de noviembre ( Registro de calificaciones): Suspensión por descarga administrativa, creando un puente de 3 días (del 13 al 15 de noviembre).

Registro de calificaciones): Suspensión por descarga administrativa, creando un puente de 3 días (del 13 al 15 de noviembre). Lunes 16 de noviembre (Se adelanta por la Revolución Mexicana): Suspensión oficial de labores docentes, generando un puente de 3 días (del 14 al 16 de noviembre).

(Se adelanta por la Revolución Mexicana): Suspensión oficial de labores docentes, generando un puente de 3 días (del 14 al 16 de noviembre). Viernes 27 de noviembre (Consejo Técnico Escolar): Sesión ordinaria del CTE, cerrando el mes con otro puente de 3 días.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Lista de puentes y viernes sin clase para el nuevo ciclo escolar 2026

Viernes 25 de septiembre: Primer puente sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE)

30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

14 al 16 de noviembre de 2026: Puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que se celebra el lunes 16 de noviembre.

27 al 29 de noviembre de 2026: Puente por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de fin de mes.

29 de enero al 1 de febrero de 2027: megapuente por el Día de la Constitución

26 al 28 de febrero de 2027: Puente por Consejo Técnico Escolar.

13 al 15 de marzo de 2027: Puente por el Natalicio de Benito Juárez

30 de abril al 2 de mayo de 2027: Puente por Consejo Técnico Escolar.

28 al 30 de mayo de 2027: Puente por la penúltima sesión del Consejo Técnico Escolar.

25 al 27 de junio de 2027: Último puente del ciclo escolar por Consejo Técnico Escolar.

Días feriados oficiales con suspensión de clases