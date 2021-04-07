Suspenden vacunación en estadio argentino por partido de fútbol

En Argentina causó indignación la forma de actuar de las autoridades, debido a que la jornada de vacunación en el Estadio Ciudad de La Plata para los adultos mayores, fue suspendida a fin de que pudiera celebrarse un juego de fútbol entre River Plate y Atlético Tucumán.

El descontento social llegó hasta las redes sociales, por lo que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio marcha atrás al encuentro deportivo y decidió reanudar la jornada de inmunización como lo marca el plan “Vacunate”.

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De acuerdo con medios locales, las personas que llegaban al estadio se enteraron de la noticia porque en la entrada había un cartel que decía: “se reprograma la fecha, hoy juega River”.

El aviso sobre la cancelación de la jornada se realizó a través de la aplicación oficial “Buenos Aires Vacunate” y mediante un correo electrónico que se envió a los ciudadanos; sin embargo, muchas personas no pudieron recibir las notificaciones y se enteraron hasta que estaban afuera del estadio.

Abuelas con turno para vacunarse rebotando en la puerta del estadio Ciudad de La Plata. La jornada de vacunación fue suspendida porque hoy juegan River y Atlético de Tucumán por Copa Argentina. De no creer. pic.twitter.com/FPzxx3bNux — Fernando Tocho (@nandotocho) April 7, 2021

La jornada se reanudó en medio de la molestia y los reclamos

Debido a la molestia y los reclamos que surgieron en redes sociales, el Ministerio de Salud de Buenos Aires reanudó la vacunación al mediodía de este miércoles, además 120 turnos fueron reprogramados para el próximo sábado.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires aclaró que la vacunación en el estadio de La Plata se estaba realizando “con normalidad, solo se reprogramaron 120 turnos por cuestiones logísticas para el sábado”, de los 50 mil que estaban asignados para hoy.

El partido de fútbol entre River Plate y el Atlético Tucumán, por el que en un principio se suspendió la jornada de vacunación, se jugará esta noche para encontrar al equipo que se enfrentará contra Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Argentina.

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