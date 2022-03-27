Encuentran 10 sustancias en cadáver de Taylor Hawkins de Foo Fighters

La Fiscalía General de Colombia informó que el estudio forense reveló que en el cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, había 10 sustancias incluidas marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

Taylor Hawkins, de 50 años de edad, murió el viernes en un hotel de Bogotá horas antes de una presentación de la banda Foo Fighters en el Festival Estéreo Picnic.

"En la prueba toxicológica de orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", informó mediante un comunicado de la Fiscalía General.

#ATTENTION: Official statement from the Colombian Attorney General’s Office regarding the death of foreign citizen Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters. pic.twitter.com/KnjOSOE8g2 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

No obstante, la Fiscalía no mencionó que la causa de la muerte fuera por una sobredosis, mas indicó que el Instituto nacional de medicina Legal continuará con los estudios médicos para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte a Taylor Hawkins.

También indicó que las autoridades continuarán con las investigaciones e informarán sobre los resultados obtenidos de manera oportuna.

Muere Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, en hotel de Colombia

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el pasado viernes recibió un reporte sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel ubicado al norte de la ciudad, por lo que envió una ambulancia al lugar.

Sin embargo, al lugar de la emergencia llegó primero una ambulancia de una empresa privada, quien atendió al músico y tras realizar maniobras de reanimación sin respuesta, declararon la muerte de Taylor Hawkin.

Horas más tarde, la banda Foo Fighters anunció a través de sus redes sociales la muerte del baterista, sin dar detalles sobre las causas del deceso.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa seguirán vivas con todos nosotros para siempre", dijo el grupo musical en su cuenta de Twitter.

Varios músicos en todo el mundo reaccionaron a la noticia de la muerte del baterista, a quien le rindieron homenajes póstumos.

Foo Fighters se fundó en 1994 por Dave Grohl, baterista de la banda grunge Nirvana , tras la muerte de su vocalista, Kurt Cobain.

