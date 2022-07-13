Tailandia aprueba castración química para violadores

El parlamento de Tailandia aprobó la castración química como castigo para violadores. De acuerdo con el proyecto de ley, los delincuentes podrán elegir el procedimiento a cambio de una reducción de condena.

La propuesta fue aprobada en marzo por la cámara baja. Y la noche del lunes, 145 senadores, con dos abstenciones, votaron a favor de la castración química a violadores.

La decisión de Tailandia representa un medio para abordar los delitos sexuales en el país. De acuerdo con el departamento penitenciario, entre 2013 y 2020 fueron liberados 16 mil 413 delincuentes sexuales, de los cuales cuatro mil 848 reincidieron.

Jaded Chouwilai, director de la Fundación del Movimiento Progresista de Mujeres y Hombres, una organización no gubernamental que aborda la violencia sexual, entre otras áreas, dijo que el uso de la castración química para violadores no abordaría los delitos sexuales.

"Los convictos deben rehabilitarse cambiando su mentalidad mientras están en prisión", dijo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Somsak Thepsuthin, dijo que “quiero que esta ley se apruebe rápidamente”, porque "no quiero volver a ver noticias sobre cosas malas que les suceden a las mujeres", dijo.

¿Cómo funcionará la castración química en Tailandia?

Según el proyecto de ley de Tailandia, los delincuentes sexuales considerados en riesgo de reincidir, tendrán la opción de acceder al tratamiento de castración química a cambio de acortar su condena en la cárcel.

Pero para tener acceso a la castración química, los violadores deberán contar con la aprobación de dos médicos.

Posteriormente, los violadores serán vigilados durante 10 años y deberán utilizar pulseras de monitoreo electrónico

¿Qué países aprueban la castración química para violadores?

Tailandia se suma a la pequeña lista de países que consideran la castración química entre sus sanciones para violadores. Entre los países que permiten este método se encuentran Polonia, Corea del Sur, Rusia y Estonia, además de algunos estados de Estados Unidos.

