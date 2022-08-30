Taiwán dispara contra dron de China en medio de tensiones

Como una advertencia, el Ejército de Taiwán disparó contra un dron proveniente de China que sobrevolaba un islote controlado por Taipéi. La medida se tomó luego de que la presidente Tsai Ing-wen ordenara tomar “fuertes medidas” contra Beijing.

"No provocaremos disputas, y ejerceremos la autocontención, pero eso no significa que no vayamos a contraatacar", dijo este martes Tsai.

Tras los disparos, el dron de China voló de regreso, informó un portavoz de Taiwán. Esta es la primera vez que la isla realiza este tipo de advertencias en medio de una fuerte tensión como la que viven actualmente.

El portavoz del comando de defensa de Kinmen, Chang Jung-shun, dijo que se dispararon balas justo antes de las 18:00 hora local (10:00 GMT) contra el dron que se había acercado al islote Erdan, y que previamente se habían usado bengalas.

En redes sociales circularon video de al menos dos misiones con drones que mostraron a soldados taiwaneses en sus puestos y uno que lanzó piedras a un dron chino.

|Reuters

Taiwán se queja de drones de China sobrevolando su territorio

En repetidas ocasiones, Taiwán se ha quejado de que los drones de China sobrevuelan pequeños grupos de islas en su territorio. La última vez fue junto a las islas Kinmen, en el marco de ejércicios militares de Beijing.

Las islas Kinmen se encuentran en su punto más cercano a sólo unos cientos de metros del territorio chino, frente a las ciudades chinas de Xiamen y Quanzhou.

China ha llevado a cabo los ejercicios en torno a la isla tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto.

El martes, durante una visita a las fuerzas armadas en las islas Penghu, Tsai

criticó a China por su actividad con drones.

El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino desestimó las quejas de Taiwán sobre los aviones no tripulados como nada "para armar un escándalo".

