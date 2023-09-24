Incendio en fábrica de pelotas de golf causa explosión; hay 6 muertos en Taiwán

Una fábrica de pelotas de golf al sur de Taiwán se incendió y explotó, lo que causó la muerte de al menos seis personas, además de que tres más continúan desaparecidas, informó la agencia Reuters.

El accidente, detalló, ocurrió durante el viernes y se realizó una operación de búsqueda para las personas desaparecidas el sábado por la mañana, según el reporte de las autoridades.

Rescuers searched for survivors after a deadly fire and explosions at a golf factory in southern Taiwan pic.twitter.com/4qZL8hyTqB — Reuters (@Reuters) September 23, 2023

Un testigo declaró a medios locales que la fuerza de la explosión en la fábrica de golf lo impulsó hacia adelante.

De forma preliminar se indicó que solo había un muerto y 10 desaparecidos, además de decenas de heridos, quienes fueron trasladados para ser atendidos.

Según el departamento de bomberos de Taiwán, el incendio se produjo en una planta situada en una zona industrial del condado de Pingtung.

Cuatro bomberos están entre las víctimas de la explosión en fábrica de Taiwán

El departamento de bomberos de Taiwán dijo que cuatro de sus miembros estaban entre los muertos. Más de 100 personas resultaron heridas.

La causa del incendio y las posteriores explosiones estaban en proceso de investigación, informaron medios locales.