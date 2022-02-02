Talibanes en Afganistán permitieron ingreso de mujeres a universidades

Las universidades públicas de Afganistán abrieron este miércoles por primera vez desde que los talibanes se hicieron con el control del país el año pasado, y las mujeres estudiantes pudieron unirse a sus pares masculinos para volver al campus.

El gobierno talibán no había anunciado de manera oficial su plan para las estudiantes universitarias, pero funcionarios de educación dijeron que se permitía a las mujeres asistir a las clases con la condición de que estén físicamente separadas de los estudiantes masculinos.

Mujeres entraron por una puerta aparte

En la ciudad oriental de Jalalabad las estudiantes entraron por una puerta separada de la Universidad de Nangarhar, una de las grandes universidades gubernamentales que abrieron sus puertas esta semana.

El estudiante afgano Shamsullah Wakilzai, dijo: "estamos muy contentos de que las universidades hayan reabierto porque teníamos la esperanza de que las universidades comenzaran de nuevo y pudiéramos continuar nuestros estudios".

Bajo su anterior gobierno, de 1996 a 2001, las autoridades islamistas de línea dura prohibieron la educación a las mujeres y a las niñas.

Solo a universidades privadas entraban mujeres

Hasta ahora, solo las universidades privadas habían sido autorizadas en septiembre a reanudar su actividad para hombres y mujeres, pero con clases segregadas.

Los talibanes afirman que han cambiado desde que reasumieron el poder el 15 de agosto tras la retirada de las fuerzas extranjeras, pero no han explicado con claridad sus planes y en muchas provincias no se ha permitido aún el regreso a las aulas de las mujeres en edad universitaria.

Algunas universidades privadas de Afganistán han reabierto, pero en muchos casos las alumnas no han podido volver a clase.

El estudiante de Afganistán junaidullah mohammadi externó que "no vimos ninguna diferencia en particular, antes estudiábamos y lo seguimos haciendo ahora, el único cambio que vemos es que han cambiado los horarios de clase, las niñas y los niños estudian por separado".

El vigilante de una universidad Rafiullah Fedaee, subrayó que "desde que esta universidad ha reabierto, hemos preparado una buena disciplina para ello, ven que nuestros colegas han mantenido una buena disciplina con un buen puesto de control, y hacen un control adecuado, cada automóvil está siendo revisado correctamente y cada estudiante o profesor sospechoso es siendo revisado correctamente."

Insistencia de la Comunidad Internacional

La comunidad internacional ha hecho de la educación de niñas y mujeres una parte fundamental de sus demandas, en un momento en que los talibanes buscan más ayuda internacional y la descongelación de los activos en el extranjero.

En el resto del país las clases retomarán el 26 de febrero, indicaron las autoridades.

Esta reanudación llega poco después de las discusiones de finales de enero entre talibanes y diplomáticos occidentales en Noruega, el primer país europeo en recibir a los nuevos dirigentes islamistas.

Talibanes condicionados

Los países occidentales condicionaron el desbloqueo de miles de millones de dólares de ayuda internacional al respeto de los derechos humanos, particularmente de las mujeres.

El gobierno actual de Afganistán se enfrenta a una escasez de fondos después de que tras la llegada de los talibanes al poder fueran congelados miles de millones de dólares pertenecientes al banco central.

A última hora del martes, Naciones Unidas elogió la inclusión de las estudiantes en las universidades públicas del país, lo que parece indicar una confirmación oficial.

"(La) ONU acoge con satisfacción el anuncio de que las universidades públicas comenzarán a reabrirse el 2 de febrero a todos los estudiantes, mujeres y hombres. Es crucial que todos los jóvenes tengan el mismo acceso a la educación", dijo la misión de la ONU en Afganistán en un tuiter.

