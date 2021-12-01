ONU estudia petición de talibanes para reconocer al gobierno afgano

Este miércoles, el Comité de Credenciales, el cual se encarga de acreditar a los gobiernos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunirá para estudiar la petición de los talibanes para ser reconocidos oficialmente como representantes del gobierno afgano.

De acuerdo con la vocera de la Asamblea, Paulina Kubiak, el comité de nueve miembros, se reunirá a puertas cerradas en la sede central de la ONU.

Según la portavoz, la Asamblea General votará la decisión en unas cuantas semanas, luego de estudiar detenidamente la petición de los talibanes para reconocer al gobierno afgano. Posteriormente, la Asamblea apoyará la decisión.

Talibanes buscan reconocimiento de su gobierno por parte de la ONU

Tras la renuncia del embajador, Ghulam Isaczai, del gobierno depuesto el pasado agosto, Afganistán se quedó sin representación ante la ONU.

Por esta razón, los talibanes presentaron una petición para ser los representantes del gobierno afgano ante la ONU. Dicha petición, se presentó en la última semana de sesiones de la Asamblea General en el mes de septiembre.

A pesar de que han pasado varios meses, su petición no ha sido considerada.

Talibanes reciben presión internacional tras su petición a la ONU

Los talibanes recibieron presión internacional luego de presentar su petición de reconocimiento en el gobierno afgano. Entre los detractores se encuentran los grandes países y bloques económicos que alegan que los talibanes no respetan los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente los de las mujeres.

Por su parte, China y Rusia no mostraron oposición a reconocerlos como representantes de Afganistán.

En caso de que la ONU no reconozca a los talibanes al frente del gobierno afgano, el país se quedará sin representación en la organización como sucedió en el caso de Birmania.

¿Por qué los talibanes buscan reconocimiento por parte de la ONU?

Luego de que Estados Unidos se retiró de Afganistán el 30 de agosto, los talibanes tomaron el control del país y sus telecomunicaciones.

Debido a esto, una crisis humanitaria golpeo al país cuando miles de ciudadanos buscaron salir de Afganistán por temor a sufrir la opresión de sus derechos humanos por parte de los talibanes.

Hasta la fecha, los talibanes no han logrado estabilizar la situación social del país, por lo que estar reconocidos por la ONU representaría un paso inicial en ese proceso.