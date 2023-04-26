Talibanes asesinan al autor del atentado en el aeropuerto de Kabul en 2021

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que los talibanes mataron al líder de ISIS-K, responsable del atentado suicida en el aeropuerto internacional de Kabul, Abbey Gate, ocurrido en 2021.

El Pentágono indicó que las fuerzas de Estados Unidos no participaron en la operación que mató al líder terrorista, pero recordó que el país cuenta con las capacidades desestabilizar al Estado Islámico (EI) y otras potencias que amenacen a sus ciudadanos.

"Era un funcionario clave del ISIS-K directamente implicado en la planificación de operaciones como la de Abbey Gate, y ahora ya no puede planear ni llevar a cabo atentados", detalló la Casa Blanca en un comunicado.

The attack at Abbey Gate killed 13 American soldiers via a suicide bomber.



Kirby said “He was a key ISIS-K official directly involved in plotting operations like Abbey Gate (at the Kabul airport) and now is no longer able to plot or conduct attacks.” 2/4 — Knightsbridge Research (@KBR_Intel) April 26, 2023

¿Cómo fue el atentado en el aeropuerto de Kabul en 2021?

El 26 de agosto de 2021 se reportó un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul perpetrado por Abdul Rehman Al-Loghri, y planeado por el líder de ISIS-K, que recientemente fue abatido por los talibanes.

El atentado, que se produjo en medio de la evacuación de Estados Unidos de Afganistán y el retorno de los talibanes al poder, dejó un saldo de 170 civiles afganos muertos y 13 soldados estadounidenses sin vida.

En respuesta a estos actos, Estados Unidos mató a dos miembros del Estado Islámico con un drone, aunque no aclaró si las dos personas tenían relación con el atentado en el aeropuerto de Kabul.

¿Qué es ISIS-K, el grupo que realizó el atentado en el aeropuerto de Kabul en 2021?

El nombre completo es ISIS-Khorasan y es un grupo terrorista activo en Afganistán y en las regiones cercanas, son el principal enemigo de los talibanes, y se enfrentan a ellos desde que el Ejército de Estados Unidos abandonó el país,

Los talibanes han intentado tomar todo tipo de medidas severas para acabar con el grupo terrorista en el país, sin embargo, no han logrado destruir a dicha organización.

