Tango bajo el agua, una hazaña de Ariadna Hafez

Ariadna Hafez, una apneista, coreógrafa y bailarina española, interpretó un tango bajo el agua, lo hizo a 10 metros de profundidad.

Su interpretación fue una colaboración para "Tang'O", un cortometraje de tres minutos dirigida y producida por el francés Bastien Soleil.

Bastien Soleil, instructor de apnea y fotógrafo submarino:

A veces, el arte es hacer algo simplemente porque sabemos que será hermoso”.

En su cuenta oficial en Vimeo, Soleil agregó que:

Durante estos 3 minutos, me gustaría que el espectador se transportara lejos de la rutina diaria, a un fascinante mundo de ensueño”.

El filme fue realizado por apneístas entrenados y cada escena fue filmada a 10 metros por debajo de la superficie, sin asistencia aérea.

Soleil dice que el bailarín y el camarógrafo se liberaron 120 veces para completar la película.

¿Qué es la apnea?

La apnea o el freediving (buceo libre), es un deporte extremo que tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se descienden grandes profundidades.

El deporte de la apnea se basa principalmente en la relajación mental del individuo, la buena alimentación e hidratación, el fomento de los reflejos mamíferos en humanos, además del entrenamiento en ambientes de hipoxia y de presiones hidrostáticas altas donde los gases se comprimen dramáticamente, por lo que el volumen de los pulmones se ve reducido considerablemente.

Visión innovadora de la videografía submarina

Con la combinación de agua, iluminación y el talento de la bailarina Ariadna, "TANG'O" ofrece al espectador una visión innovadora de la videografía submarina y el arte en general.

Bastien Soleil habló sobre su proyecto:

"A mis ojos, la belleza y la alegría están relacionadas. Por eso elegimos una música y una coreografía tan poderosas, dinámicas y vivas".

El objetivo Soleil es que durante esos tre minutos del cortometraje, el espectador se transporte lejos de la rutina diaria y "viaje" hacia un "fascinante mundo onírico".