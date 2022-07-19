¿Qué es la tarjeta Hayya para Qatar 2022 y cómo sacarla?

Todas las personas que busquen asistir al Mundial de Qatar 2022 que se iniciará el 21 de noviembre deberán tramitar la tarjeta Hayya, que otorga el gobierno del país en donde se celebrará la copa mundial de futbol, qué es y cómo sacarla.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) explicó que a petición del gobierno local los aficionados tanto locales como internacionales deberán solicitar la tarjeta Hayya a través de la página de internet.

All ticket holders must register for the mandatory Hayya card on the official website or via the app #Qatar2022



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Android users: https://t.co/dWJKLHkvbe

iOS users: https://t.co/2X36vtsORJ pic.twitter.com/0JjnEEtSk2 — Road to 2022 (@roadto2022en) June 27, 2022

Este documento es el permiso de entrada para ingresar a Qatar, pero también para entrar a los estadios en donde se llevará a cabo el Mundial de Qatar 2022.

La tarjeta Hayya no es responsabilidad de la FIFA, sino del gobierno de Qatar, el cual se puede obtener vía internet para tener algunos beneficios.

Esta tarjeta digital es una forma de identificación inteligente y en el mundial de Rusia se le conoció como el Fan ID.

Requisitos para sacar la tarjeta Hayya para Qatar 2022

La fecha para sacar la tarjeta Hayya inició el pasado 22 de marzo y se recomienda hacerlo una vez que se tengan los boletos para alguno de los partidos de Qatar 2022.

Los requisitos son el número de boleto para algún partido del Mundial Qatar 2022.



Detalles de alojamiento, para el caso de los aficionados internacionales.

Además de datos personales.

Una vez que se valide el registro, la persona que realizó el registro recibirá la tarjeta Hayya.

For better assistance with any technical issues while registering for a Hayya Card, you can contact the Hayya customer service team directly — Road to 2022 (@roadto2022en) April 6, 2022

Beneficios de tramitar la tarjeta Hayya