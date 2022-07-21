VIDEO: Choca taxi acuático contra barco turístico en Róterdam

Un taxi acuático volcó este jueves después de una colisión con un barco turístico en el río Nuevo Mosa bajo el Puente Erasmus en Róterdam.

Seis personas que viajaban en el taxi acuático han sido sacadas del agua, dice la Región de Seguridad de Róterdam. Según un portavoz de la región de seguridad, no es posible decir con 100 por ciento de certeza que estos eran todos los que estaban a bordo.

Entre las personas rescatadas estaría el patrón del taxi acuático, pero las autoridades no aún no lo han podido confirmar.

Decenas de equipos de emergencia en el rescate

Water taxi flipped in water. There is insane amount of fire trucks and police cars. #Rotterdam pic.twitter.com/jC7FAJQi5L — Sarv (@sunsetlifesaarv) July 21, 2022

Se trata de una colisión entre un taxi acuático y un barco turístico, como se puede ver en las imágenes de la cámara web. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente en masa a dónde se registró el choque.

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boats collide in Rotterdam https://t.co/2HZXl84ur7 — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) July 21, 2022

Los servicios de emergencia se han desplegado en masa. Según un periodista de NU.nl en el lugar, había al menos ocho coches de policía, cuatro ambulancias y dos camiones de bomberos.

La llegada de una ambulancia aérea

También estuvo presente una ambulancia aérea, que volvió a despegar poco después de las 14:00 horas. Debido al accidente, muchos espectadores se aglomeraron en el puente Erasmus para ver las maniobras de los cuerpos de emergencia.

La región de seguridad ha anunciado que mientras los servicios de emergencia estén en el agua y alrededor, la ruta del río Nuevo Mosa permanecerá cerrada para. No está claro cuánto durará eso.

Puente Erasmusbrug atracción turística

El Erasmusbrug es un puente atirantado que cruza el Nieuwe Maas, (un distributario del río Rin, y un antiguo distributario del río Maas) conectando las zonas norte y sur de Róterdam.

El puente tiene 802 metros de longitud y 139 metros de altura.

Ha unido, iluminado y simbolizado la ciudad portuaria de Róterdam durante el último cuarto de siglo. El Erasmusbrug, el puente colgante de Erasmo que se ha ganado el apodo de "El Cisne", ha sido testigo de bodas, rodajes de Hollywood, un festival de Eurovisión y desfiles diarios de barcos.

