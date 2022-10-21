Taylor Swift estrena “Midnights”, su décimo álbum de estudio

Este viernes, Taylor Swift, cantautora y productora estadounidense, lanzó su décimo álbum de estudio llamado “Midnights”, describiéndolo como un “collage de intensidad, altibajos y flujos”.

A través de su cuenta de Twitter, Taylor Swift agradeció a sus fans por el apoyo y amor que le han dado a su nuevo álbum “Midnights”, además de compartir un poco del proceso que llevo crear su décimo disco de estudio.

"La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Al igual que Midnights", expreso la cantante a través de su Instagram.

¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco de Taylor Swift?

Originalmente, el nuevo álbum de la cantante cuenta con 13 canciones; sin embargo, durante la madrugada de hoy, Taylor Swift reveló que el nuevo álbum contiene siete canciones más que formarían parte de este nuevo proyecto.

Antes del estreno de “Midnights”, la cantante creó una sección en su cuenta de Tiktok llamada “Midnights Mayhem with me”, donde se revelaban los títulos de las nuevas canciones del nuevo álbum.

Una de las canciones más esperadas de “Midnights” fue “Snow Of The Beach”, donde participa la famosa cantante Lana del Rey, además de ser una de las colaboraciones más esperada por los fans de ambas artistas.

Otra de las favoritas y más esperadas por los fans fue “Sweet Nothing”, canción que, de acuerdo a los créditos del nuevo álbum, fue escrita por Taylor Swift y su actual pareja Joe Alwyn, anteriormente, ellos ya habían compuesto una canción juntos.

“Midnights”, el nuevo álbum de Taylor Swift está disponible en cualquier plataforma musical.

Surprise! I think of Midnights as a complete concept album, with those 13 songs forming a full picture of the intensities of that mystifying, mad hour. However! There were other songs we wrote on our journey to find that magic 13.https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/LKI3GmpPRF — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

México celebra lanzamiento de “Midnights”

Días antes de su lanzamiento, Taylor Swift publicó anuncios con parte de la letra de sus canciones en distintas partes del mundo, siendo México uno de los países afortunados de tener esa primicia.

El anuncio fue colocado en la estación de metro Insurgentes, donde muchos fans acudieron de noche para poder presenciar cómo se revelaba un pedazo de la letra de alguna de las canciones de la artista.

Además, la compañía musical de Taylor Swift organizó un “Listening Party” para las y los fans de México.

We can hear this photo 🤭



And we'll remember this moment all too well. Thank you for joining us for the #CountdownToMidnighTS!



¡Buenas medianoches!



✨ https://t.co/OxQENcvdmh 🌙 https://t.co/e5jdl1AyL4 pic.twitter.com/IG7QETpy3g — Taylor Nation (@taylornation13) October 20, 2022

“Anti-Hero” el primer video musical de “Midnights”

Hace unas horas, Taylor Swift lanzó “Anti-Hero” como el primer video musical de su nuevo disco, dándole la bienvenida a la era “Midnights”, el video se encuentra disponible en su canal de Youtube.

Taylor Swift, ganadora de 11 Grammys, explicó que “Anti-Hero” se convirtió en una de sus canciones favoritas, ya que es un tema que bucea en sus inseguridades.