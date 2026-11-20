Cápsulas de cristal cuelgan literalmente de la pared de un acantilado a 400 metros de altura en Perú. Estas estructuras forman parte de Skylodge Adventure Suites, un alojamiento extremo que la empresa Natura Vive instaló en el Valle Sagrado de los Incas. Dormir ahí despierta curiosidad y vértigo, porque cada habitación parece flotar sobre el vacío a 3,200 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué hay dentro de estas cápsulas colgadas en la roca?

Cada cápsula de cristal mide 7.3 metros de largo por 2.4 de ancho y ancla su estructura a la pared de granito. Adentro caben cuatro camas con almohadas y edredones, un comedor y un baño privado. Sus paredes transparentes y seis ventanas muestran los campos cultivados, el río Urubamba y los picos nevados de los Andes; de noche, el panorama deja ver la Vía Láctea.

¿Por qué pusieron un hotel en un precipicio de Perú?

Natura Vive construyó estas suites en el pequeño pueblo de Pachar, a solo 10 kilómetros de Ollantaytambo. Natalia Rodríguez, gerente del lugar, explicó que el proyecto busca reconectar a los visitantes con la naturaleza. El sitio ocupa un punto clave en el Valle Sagrado, entre Cusco, la antigua capital del imperio inca, y Machu Picchu, dos lugares que la Unesco nombró Patrimonio Mundial.

Cápuslas colgantes Colgadas a 365 metros del fondo del valle, las cápsulas transparentes de Skylodge ofrecen una panorámica de vértigo. (Skylodge)

¿Qué función tiene dormir a esa altura y cómo bajas?

Estas cápsulas de cristal funcionan como parada de uno o dos días para observar el valle desde arriba antes de bajar rumbo a Machu Picchu. Para entrar, los huéspedes escalan 400 metros por la ladera de granito o caminan por un sendero con tirolesas. Para volver a tierra firme, los viajeros cruzan seis tirolesas de entre 150 y 700 metros y completan el descenso en menos de una hora.

Con información de CNN Viajes