Mientras saludaba a 1.5 millones de fieles en la base aérea de Las Palmas, una persona entre la multitud lanzó un rosario al papamóvil abierto que impactó directo en el rostro del pontífice. Las imágenes no se hicieron esperar tras el golpe en el ojo al Papa León XIV, ocurrido este 16 de noviembre previo a su última misa en Lima, Perú.

¿Cómo reaccionó el Papa León XIV tras recibir el impacto en la cara?

El objeto tomó por sorpresa al líder católico en pleno recorrido. León XIV hizo una mueca de dolor y se tocó el ojo al instante, aunque siguió su camino como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, en el avión de regreso a Roma, una periodista peruana le ofreció disculpas por el percance.

Lejos de molestarse, el pontífice perdonó a la persona que arrojó el rosario y explicó que solo buscaba acercarse a él con mucha fe. Además, bromeó con la prensa sobre el golpe: comentó que el cariño de los peruanos deja recuerdos que uno lleva en el corazón, “o tal vez en el ojo”, para toda la vida.

Pope Leo's run of successfully catching items tossed to him from crowds came to an end as what appeared to be a rosary thrown in his direction struck him near the eye as he arrived for a farewell Mass in Peru https://t.co/Z2CiMcxJvw pic.twitter.com/7s0QHvEcE9 — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

Cierra su gira entre millones de fieles y replantea qué necesita Sudamérica

Este episodio cerró un viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú que reunió a 13 millones de personas en 50 eventos. El papa, quien nació en Chicago y obtuvo la nacionalidad peruana tras servir 20 años como misionero y obispo en ese país, aseguró que siempre llevará a los peruanos con él.

En la gira, León XIV pidió al presidente argentino, Javier Milei, no afectar a los más pobres con recortes sociales y exigió frenar la deforestación del Amazonas. La gente suele lanzar rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papa cuando está en el papamóvil, y él a menudo asombra a la multitud con sus rápidos reflejos y su habilidad para atraparlos.

Con información de Reuters