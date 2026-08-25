Sismos en el Cinturón de Fuego: ¿Por qué tiembla tan seguido en Japón?

¿El Cinturón de Fuego despertó? El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 5.8 en el este de Japón, con epicentro a unos 4 kilómetros al noroeste de Toride, en la prefectura de Ibaraki.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA), por su parte, registró el mismo movimiento con una magnitud de 5.9 y una profundidad de aproximadamente 68-70 kilómetros. El temblor ocurrido durante la madrugada del 22 de agosto fue perceptible en Tokio y varias prefecturas cercanas, aunque no generó una alerta de tsunami.

Notable quake, preliminary info: M 5.8 - 4 km N of Toride, Japan https://t.co/Gu8bJAwz2O — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 25, 2026

Aunque el USGS reportó un nuevo sismo de 5.8 durante la tarde de este lunes 24 de agosto, hasta el momento no aparece otro movimiento de esa intensidad registrado en su plataforma.

Mientras que en Japón tampoco reporta un movimiento telúrico similar; por lo que todo indica que el sismo corresponde al terremoto ocurrido previamente en la zona de Toride, en la prefectura de Ibaraki y que dejó varios lesionados.

¿Cuántos sismos han ocurrido en Japón en los últimos días?

La Agencia Meteorológica muestra que el país ha experimentado varios movimientos telúricos recientes en diferentes regiones, pues durante el 23 y 24 de agosto se registraron temblores en zonas como Kumamoto, Iwate, Hokkaido, Miyakojima y la península de Boso.

Entre los movimientos más fuertes destaca uno de magnitud 6.0, ocurrido el 23 de agosto frente a la costa de Urakawa, en Hokkaido, que alcanzó una intensidad sísmica de 4.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas.

También, el país forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra una gran cantidad de terremotos y actividad volcánica.

De acuerdo con reportes científicos, esta zona concentra más del 90% de sismos ocurridos en todo el mundo, además de que decenas de países forman parte de esta franja que abarca unos 40,000 kilómetros.

Costa Rica también registró dos sismos en minutos

Pero no solo tiembla en Japón. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto, Costa Rica también registró dos temblores con apenas dos minutos de diferencia.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el primero pcurrió a la 1:37 de la madrugada, y tuvo una magnitud de 5.0.

Dos minutos después, a las 1:39 horas, un segundo sismo de magnitud 4.4 volvió a sacudir la zona. Su epicentro fue localizado cerca de Monserrat, en Vásquez de Coronado.

