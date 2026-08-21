Sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿México podría sentir un “efecto dominó”?

Ante los sismos de gran magnitud que han ocurrido en diferentes países, no es de extrañarse que haya surgido un pánico colectivo de que un gran terremoto se avecina en México, pues tanto Colombia, Perú, Japón e incluso nuestro país forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Pese a esto, científicos han adelantado que, aunque estos países comparten una misma zona de intensa actividad tectónica, esto no significa que exista un “efecto dominó” o “efecto cadena”.

Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿Existe un “efecto dominó”

El concepto de un supuesto “efecto cadena” puede resultar atractivo para explicar la coincidencia de varios sismos, pero la realidad geológica es mucho más compleja.

Los movimientos telúricos están relacionados principalmente con la interacción y el desplazamiento de las placas tectónicas y con las fallas que existen debajo de la superficie.

Cabe recordar que el Cinturón de Fuego es una enorme franja de aproximadamente 40 mil kilómetros que rodea buena parte del océano Pacífico. En ella se concentran numerosas zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce por debajo de otra.

Por esta razón, la región registra una actividad sísmica y volcánica de manera importante; es aquí donde se concentran el 90 % de los terremotos del planeta y el 75 % de los volcanes activos.

Esto explica por qué pueden registrarse fuertes temblores en diferentes países que forman parte del cinturón sin que necesariamente exista una relación directa entre ellos, o que alguno de estos movimientos active otro más fuerte en otra nación.

¿Se activa el Anillo de Fuego? Sismos en Perú y Colombia encienden las alertas

Tan solo este jueves 20 de agosto se registró un sismo de magnitud 6.7 en Ayacucho, Perú, cuyo epicentro se ubicó cerca de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros.

El temblor fue percibido en diferentes regiones peruanas y generó preocupación debido a su magnitud. Pero semanas atrás, Colombia vivió uno de los amaneceres más feos que hayan tenido registro.

Cuando a las 7:00 de la mañana, un terremoto de gran magnitud sacudió la zona de San José del Palmar, en Chocó, y alcanzó una magnitud de 7.4.

En su momento, el Servicio Geológico Colombiano explicó que el sismo se debió a un evento relacionado con la actividad de la placa de Nazca que se encuentra bajo la región.

Por lo que no existe evidencia para afirmar que el Anillo de Fuego activa un “efecto dominó”, pues que varios sismos importantes ocurran dentro de una misma región tectónica no demuestra que uno haya provocado directamente al otro.

¿Por qué tiembla tanto en México?

De enero a agosto de 2026, México ha registrado más de 26 mil sismos, y no implica que ocurran porque se “avecina uno más fuerte”. En realidad, el territorio nacional es una de las regiones sísmicamente más activas del planeta.

Por debajo ocurre la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas la Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe; lo que explica buena parte de los movimientos que se registran en el país.

Las zonas con mayor actividad sísmica se concentran principalmente en entidades de la costa del Pacífico, aunque los efectos de un terremoto pueden sentirse a cientos de kilómetros del lugar donde comenzó.

Entre los estados con mayor actividad sísmica se encuentran:

