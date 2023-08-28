Sismo de magnitud 7.1 se registra en el mar de Bali, Indonesia: USGS

Un sismo de magnitud 7.1 se registró en el mar de Bali en Indonesia, durante la madrugada del martes (hora local) 29 de agosto de 2023.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 - Bali Sea https://t.co/nBlmJ2rQia — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 28, 2023

Terremoto sacude Bali pero no se emite alerta de tsunami

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el epicentro del súbito movimiento de la Tierra, se ubicó a 184 kilómetros al suroeste de Gili Air en la región de West Nusa Tenggara y a 192 kilómetros al sur de Labuan Lombok, en la misma región y a 515 kilómetros de profundidad.

Un #sismo de magnitud 7.1 se registró en el mar de Bali, en #Indonesia, durante la madrugada del martes (hora local) 29 de agosto.https://t.co/luP01IpxWk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2023

Respecto el sismo de magnitud 7.1, el sistema de alertas de tsunamis de Estados Unidos ha señalado que por el momento no se hay “ninguna advertencia, aviso, vigilancia o amenaza de tsunami”.

Por otra parte, el Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC por sus siglas en inglés) reportó que el sismo fue de magnitud 7.0 y que sacudió la región indonesia del mar de Bali. El EMSC también dijo que el epicentro del terremoto estuvo a 203 kilómetros al norte de Mataram, Indonesia, y presentó una profundidad de 516 kilómetros.