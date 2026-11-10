¿Sentiste un temblor hoy martes 10 de noviembre? Consulta todos los sismos sucedidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica suena en la Ciudad de México y en localidades seleccionadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que la red de sensores del SASMEX monitorea principalmente la zona de subducción del Pacífico y el centro del país, por lo que la señal de advertencia se transmite a través de los altavoces públicos y la alerta celular de forma exclusiva en las zonas urbanas vulnerables que están dentro del radio de alcance y riesgo de los sismos originados en esas regiones.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 10 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor de 5.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Esta mañana, autoridades reportaron un sismo preliminar de 5.4 en Chiapas:
Magnitud: 5.4
Fecha y hora: 10/11/2026 a las 08:54:19 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 176 km al SURESTE de Cd. Hidalgo, Chis. (cercano a la zona marítima fronteriza con Centroamérica)
Coordenadas: Latitud 13.63, Longitud -90.93
Profundidad: 10 km
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El SSN reportó un temblor durante la noche, casi madrugada en Chiapas:
Magnitud: 4.1
Fecha y hora: 09/11/2026 a las 23:57:36 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 130 km al SUROESTE de Cd. Hidalgo, Chis.
Coordenadas: Latitud 13.98, Longitud -93.13
Profundidad: 4 km