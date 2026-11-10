¿Sentiste un temblor hoy martes 10 de noviembre? Consulta todos los sismos sucedidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica suena en la Ciudad de México y en localidades seleccionadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que la red de sensores del SASMEX monitorea principalmente la zona de subducción del Pacífico y el centro del país, por lo que la señal de advertencia se transmite a través de los altavoces públicos y la alerta celular de forma exclusiva en las zonas urbanas vulnerables que están dentro del radio de alcance y riesgo de los sismos originados en esas regiones.