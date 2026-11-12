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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico (Zona D), en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión por subducción entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país. Le siguen la Zona C de alta sismicidad, que incluye a Baja California por el sistema de la Falla de San Andrés junto con entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la Zona B de sismicidad intermedia en el centro del país (donde la Ciudad de México experimenta una fuerte amplificación sísmica debido a su suelo arcilloso); y finalmente la Zona A en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.