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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

La alerta sísmica en el celular se activa de forma automática mediante la tecnología de difusión celular (Cell Broadcast), la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía envían un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos dentro de la zona de riesgo, emitiendo un tono de alta prioridad y desplegando la notificación en pantalla sin importar si el dispositivo se encuentra en silencio o en llamada.