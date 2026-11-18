¿Hubo un temblor hoy miércoles 18 de noviembre? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
El territorio mexicano presenta una elevada frecuencia de temblores debido a su ubicación sobre la confluencia de cinco placas tectónicas activas: Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La causa primordial es la subducción en el litoral del Pacífico, un proceso dinámico en el cual las placas oceánicas de Cocos y Rivera avanzan constantemente hacia el continente y se introducen por debajo de la corteza continental de la Placa Norteamericana. Conforme se hunden, estas estructuras acumulan una tensión considerable por la fricción que, al romperse de forma repentina, libera la energía almacenada en forma de ondas telúricas que se expanden a lo largo del país.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 18 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo en Oaxaca hoy
Esta mañana de miércoles las autoridades reportaron un temblor en Oaxaca:
Magnitud: 4.0
Fecha y hora: 18/11/2026 a las 05:59:01 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 72 km al NORESTE de Matías Romero, Oax.
Coordenadas: Latitud 17.27, Longitud -94.51
Profundidad: 140 km
Temblor en Veracruz
Esta madrugada se registró un sismo en el estado de Veracruz:
Magnitud: 4.1
Fecha y hora: 18/11/2026 a las 03:22:43 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 65 km al SURESTE de Jáltipan de Morelos, Ver.
Coordenadas: Latitud 17.40, Longitud -94.54
Profundidad: 148 km