¿Se te movió el piso hoy martes 24 de noviembre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.
¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica suena en la Ciudad de México y en localidades seleccionadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que la red de sensores del SASMEX monitorea principalmente la zona de subducción del Pacífico y el centro del país, por lo que la señal de advertencia se transmite a través de los altavoces públicos y la alerta celular de forma exclusiva en las zonas urbanas vulnerables que están dentro del radio de alcance y riesgo de los sismos originados en esas regiones.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 24 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor de 5.3 en Mapastepec, Chiapas
El SSN actualizó la información del temblor de esta mañana en el estado de Chiapas:
- Magnitud: 5.3
- Fecha y hora: 24 de noviembre de 2026 a las 05:51:43 horas (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas
- Coordenadas: Latitud 14.48, Longitud -93.40
- Profundidad: 6 kilómetros
Sismo de 5.2 en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un temblor en la región del Soconusco, Chiapas, con los siguientes datos preliminares:
- Magnitud: 5.2 (preliminar)
- Fecha y hora: 24 de noviembre de 2026 a las 05:51:44 horas (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 106 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas
- Coordenadas: Latitud 14.52, Longitud -93.22
- Profundidad: 10 kilómetros