¿Hubo un temblor hoy domingo 29 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando los sensores del SASMEX detectan un sismo en sus primeros segundos y estiman que su energía e intensidad representan un peligro real para las ciudades receptoras. El sistema evalúa de forma automática la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia al epicentro, emitiendo la señal a través de altavoces públicos y radiodifusión solo si se prevén efectos fuertes o dañinos, evitando así falsas alarmas ante temblores leves o muy lejanos.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 29 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo de 4.2 en Río Grande, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un movimiento telúrico en la región de la Costa de Oaxaca con los siguientes datos:
- Magnitud: 4.2
- Fecha y hora: 29 de noviembre de 2026 a las 08:51:52 horas (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 24 kilómetros al norte de Río Grande, Oaxaca
- Coordenadas: Latitud 16.22, Longitud -97.47
- Profundidad: 5 kilómetros