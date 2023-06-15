La temperatura media mundial marca nuevo récord a principios de Junio

Coincide con el inicio del fenómeno meteorológico El Niño, por lo que las temperaturas globales que ya registraron temperatura récord a principios del mes de Junio, pueden aumentar más, según el servicio europeo Copernicus.

"El mundo acaba de vivir su inicio de mes de junio más cálido registrado hasta la fecha, después de un mes de mayo que fue solamente un 0.1°C más fresco que el récord" de ese periodo, destacó en el comunicado Samantha Burgess, directora adjunta del servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático, que lleva recopilando estos datos desde 1950.

La temperatura media del aire en el Mundo

"La temperatura media del aire en la superficie del planeta, en el inicio de Junio, fue la más alta registrada, y por un margen sustancial".

Fenómeno meteorológico El Niño

Esos datos se registran además al inicio del fenómeno meteorológico El Niño, asociado generalmente a un aumento de la temperatura media del planeta, recuerda Copernicus.

Durante el mes de mayo la superficie oceánica registró igualmente su récord de temperatura histórico.

El fenómeno el Niño una amenaza

De acuerdo con Copernicus, debido a El Niño se puede esperar en los próximos doce meses que la temperatura media del aire vuelva a superar el 1.5 grados en relación a los niveles preindustriales.

No obstante, señala, es pronto para saber con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y en qué medida se superará el límite de temperatura en los próximos doce meses aproximadamente, a medida que El Niño actual complete su ciclo.

El Niño siempre ha presentado temperaturas altas

Los años de El Niño siempre han sido cálidos, pero ahora coinciden con un contexto de calentamiento alimentado por el uso de combustibles fósiles, década tras década, lo que ha hecho que las temperaturas extremas sean más probables", subraya a la agencia AFP Richard Hodgkins, profesor de geografía física en la Universidad de Loughborough (Reino Unido)

Copernicus destaca igualmente que a principios de junio la temperatura media del planeta superó en 1.5º C la media de la época preindustrial.

Conferencia de París de 2015

Este récord es el que se fijó como límite deseable la comunidad internacional en la Conferencia de París de 2015, en la que se firmó un histórico acuerdo de lucha contra el cambio climático.

Se trata de la primera vez que se sobrepasa este límite en junio, aunque ya ha sido superado varias veces en invierno y primavera en los últimos años. "Cada fracción de grado cuenta para evitar consecuencias aún más graves de la crisis climática", ha subrayado Burgess en este sentido.

Los países deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

El acuerdo estipula que los países deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura media en +2º C como máximo, y preferiblemente en +1.5º C.

"Los episodios de calor provocan incendios forestales, el derretimiento del hielo en los polos o un aumento de la demanda de electricidad para el aire acondicionado, todo que no hace más que aumentar el calentamiento", concluye, recordando la sequía que azota a Europa y la ola de incendios forestales que está devastando Canadá en la actualidad.

No muy buenos pronósticos sobre temperatura

Según el informe de mayo pasado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), recuerda Copernicus, hay un "98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, y el quinquenio en su conjunto, sea el más cálido jamás registrado". Además, se prevé con un 32% de probabilidades que la media quinquenal supere el umbral de 1.5 ºC.

Según el informe de mayo pasado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), recuerda Copernicus, hay un "98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, y el quinquenio en su conjunto, sea el más cálido jamás registrado". Además, se prevé con un 32% de probabilidades que la media quinquenal supere el umbral de 1.5 ºC.

Mejor manejo en subsidios para frenar el calentamiento global

El Banco Mundial apuntó a los billones de dólares "malgastados" en subsidios para agricultura, pesca y combustibles fósiles que perjudican al planeta e hizo un llamamiento a los gobiernos para que se replanteen y redirijan el uso de estos recursos.

En un informe publicado hoy, el organismo asegura que los subsidios a estos tres sectores superan los siete billones de dólares por año, lo que supone alrededor del 8 % del PIB mundial, y no ayuda a frenar el calentamiento global.

El economista jefe del Banco Mundial para el Desarrollo Sostenible, Richard Damania, externó que estos subsidios tienen un efecto perjudicial en las personas, el planeta y las economías.

"gastamos aproximadamente el equivalente a una economía de tamaño medio como México cada año en cosas que hacen daño y en muchos países gastan más dinero en subvenciones perjudiciales para el medioambiente que en sanidad, educación y reducción de la pobreza", aseguró Damania.

El gasto público directo mundial en los tres sectores asciende a 1.25 billones de dólares anuales.

Solo para subvencionar el consumo de combustibles fósiles, los países gastan unas seis veces más de lo que se comprometieron a movilizar anualmente en el Acuerdo de París para las energías renovables y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

En este sentido, Damania señaló que el objetivo del informe es "animar a los gobiernos a gastar mejor en lugar de simplemente gastar más", ya que se están "tirando a la basura" billones de dólares necesarios.