Este miércoles 18 de noviembre el clima seguirá con frío en gran parte de la República Mexicana. El frente frío número 6 continúa estacionario sobre el Golfo de México y, al combinarse con un canal de baja presión, una vaguada y su masa de aire polar, dejará lluvias muy fuertes, rachas intensas de viento y un ambiente muy frío por las mañanas.

¿Cómo estará el clima hoy en tu estado?

Pronóstico de lluvias muy fuertes hoy

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional dice que la interacción del frente frío 6 con un canal de baja presión en el sureste y una vaguada al este de la península de Yucatán provocará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, el este de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

¡Toma precauciones por el clima!



El #FrenteFrío número 6, estacionario en el Golfo de México y acompañado de una vaguada, genera lluvias fuertes en el sureste y ligeras en ciudades como Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez.



Mientras tanto, el frente frío 7 trae lluvias y bajas… pic.twitter.com/8IyJqYHcJN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Estados con lluvias fuertes, chubascos y lluvias aisladas hoy

También se esperan chubascos con lluvias fuertes en el suroeste de Campeche y el sur de Quintana Roo, además de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Yucatán.

En estados como Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México habrá lluvias aisladas.

Evento de Norte con fuertes rachas de viento

La masa de aire polar asociada al frente frío dejará el evento de “Norte” en las costas del Golfo y el sur del país.

Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana en el centro y sur de Veracruz, y de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas.

Temperaturas heladas de hasta menos 5 grados en el norte

El ambiente de frío a fresco continuará sintiéndose durante las mañanas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Para la madrugada del jueves 19 de noviembre se prevén mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

México se prepara para una nueva ola de frío...



Mientras los frentes fríos 6 y 7 siguen provocando lluvias, vientos y bajas temperaturas, autoridades advierten sobre la llegada del Frente Frío 8.



Se prevén temperaturas de entre 0 y 5 °C en algunas regiones.… pic.twitter.com/EyW2SdVktk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

Bjas temperaturas en la Ciudad de México y otros estados

El frío al amanecer también alcanzará las regiones montañosas del centro y occidente del territorio nacional.

El termómetro marcará mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué otros fenómenos hay en México?

Este miércoles 18 de noviembre hay presencia de varios fenómenos del clima: